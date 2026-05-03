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Gol Caracol  / Inter es el campeón de la Serie A de Italia, tras 2-0 sobre Parma; título a falta de tres fechas

Inter es el campeón de la Serie A de Italia, tras 2-0 sobre Parma; título a falta de tres fechas

Este domingo el Inter de Milán consiguió tres puntos más y con eso aseguró el título de la temporada 2025/26 de la Serie A de Italia, dejando sin chances al Nápoles.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Inter campeón Serie A de Italia
Inter campeón Serie A de Italia - Foto:
AFP

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