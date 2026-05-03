Vinícius, regate, pared y golazo; vea acá el VIDEO de su anotación en Espanyol vs. Real Madrid

Vinícius demostró su versatilidad y demarcación en el golazo que marcó con Real Madrid, este domingo, en el campo del RCDE Stadium frente al Espanyol por la Liga de España.

El brasileño dio muestra de su talento por la banda, de ese buen regate y gambeta, y tras dejar a rivales en el camino, y con una pared con Gonzalo García, definió con categoría para vencer al arquero de los 'periquitos', Marko Dmitrović. El 0-1 parcial se subió al tablero para 'merengues' en 55 minutos.

Luego, 'Vini' repitió al 66' para darle el triunfo al Real Madrid 0-2.

Vea acá el golazo de Vinícius en Espanyol vs. Real Madrid:

¡PERO QUÉ GOLAZO HIZO VINI!



Tremenda definición del delantero brasileño para poner el 1-0 de Real Madrid contra Espanyol.



Con este resultado, Barcelona NO ES CAMPEÓN.#LaLigaEnDSPORTS | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/SQqBCLJzEL — DSPORTS (@DSports) May 3, 2026