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Gol Caracol  / Vinícius, regate, pared y golazo; vea acá el VIDEO de su anotación en Espanyol vs. Real Madrid

Vinícius, regate, pared y golazo; vea acá el VIDEO de su anotación en Espanyol vs. Real Madrid

El brasileño dio muestra de su talento por la banda, de ese buen regate, y luego de dejar a rivales en el camino, y una pared con Gonzalo García, definió con categoría. ¡Así fue el gol de Vinícius!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Vinícius en el juego entre Espanyol y Real Madrid por la Liga de España.
Vinícius en el juego entre Espanyol y Real Madrid por la Liga de España.
Foto: AFP

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