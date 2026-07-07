Daniel Muñoz, sincero tras eliminación de Colombia; "el destino quiso que fuera así, lo dimos todo"

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 tras caer derrotada en la tanda de los penales a manos de Suiza, luego de un intenso partido de 120 minutos sin goles.

Varios de los futbolistas de la 'tricolor' se les vio destrozados en el terreno de juego al finalizar el partido y así describieron su tristeza ante los medios de comunicación.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el lateral Daniel Muñoz "sí, bueno, primero que todo, darle la gloria y la honra a Dios. Gracias a Él hoy estamos aquí. El destino quiso que fuera así y hay que aceptar su voluntad", dijo de entrada.

"Creo que no hay nada que reprocharnos. Lo dimos todo, generamos ocasiones y, por momentos, fuimos superiores. De ahí a que el balón hubiera entrado hay una diferencia. Ya en los penales, mucha gente habla de suerte, pero yo creo que así estaba escrito; era la voluntad de Dios", argumentó el jugador de Crystal Palace.



Luis Díaz y Daniel Muñoz en duelo con la Selección Colombia. Foto: AFP.

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Por último, se refirió a lo que significó su convocatoria en la 'tricolor' "en lo personal, me voy agradecido con esta maravillosa familia que hemos formado. No nos guardamos nada, dejamos hasta la última gota de sudor y creo que pusimos el nombre de Colombia en alto. Lastimosamente volvió a aparecer ese "¿y por qué no un poquito más?", pero el fútbol es así. Ahora lo más difícil será regresar, levantarnos y seguir adelante, porque esto continúa para todos", concluyó.

Otros de los protagonistas del juego fue Luis Javier Suárez, que tampoco escondió la tristeza del momento: "hoy es un día triste para el país y esta selección. Estábamos para mejores cosas, pero volveremos a levantarnos".

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El camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia volvió a ilusionar a todo un país con una destacada participación en el Mundial 2026. La 'tricolor' superó la fase de grupos con autoridad, ganando en el debut 3-1 frente a Uzbekistán, posteriormente por la mínima diferencia frente a RD Congo y empatar en un intenso juego ante la favorita del grupo como lo fue Portugal0-0.

Ya, en los dieciseisavos de final, dejó en el camino a Ghana tras ganar por 1-0, resultado que le permitió meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo, midiéndose en octavos frente a Suiza donde terminó el sueño mundialista para los dirigidos por Néstor Lorenzo.