Nuevo capítulo entre Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions; ¿Luis Díaz y compañía vencerán?

El clásico europeo instaurado por el Real Madrid y el Bayern Múnich agranda su leyenda en la presente edición, con el nuevo cara a cara entre los gigantes continentales en los cuartos de final de la Champions League. El 'primer round' será en el Santiago Bernabéu y los protagonistas están listos para el reto. Se viene un nuevo capítulo; ¿ Luis Díaz y compañía podrán vencer a los más ganadores de la 'orejona'?

Real Madrid vs. Bayern Múnich, capítulo 29 en Champions

Kylian Mbappé y Luis Díaz se enfrentarán en Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League. Fotos: Getty

Ningún enfrentamiento se ha repetido tanto en las competiciones de clubes como el del Real Madrid y el Bayern Múnich, que van a abrir la eliminatoria el martes en el estadio Santiago Bernabeu. Este será el vigésimo noveno duelo entre el representante español y el alemán, dos habituales del máximo torneo continental y que reúnen entre ambos veintiún trofeos de la competición.



Hasta no hace mucho el club 'bávaro' era la bestia negra del Real Madrid que, sin embargo, ha salido airoso de los últimos enfrentamientos. Se ha clasificado el conjunto 'blanco' en las cuatro últimas eliminatorias a doble partido entre ambos además de mantenerse invicto en sus últimos nueve partidos de competiciones de la UEFA contra el Bayern: siete victorias y dos empates. Más concretamente, el Real Madrid, que ha disparado su autoestima después de eliminar al Manchester City en octavos, ha ganado las tres eliminatorias de cuartos de final de la Copa de Europa.

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No obstante, la situación en lo que va de temporada alienta el panorama del campeón germano, que ha ganado nueve de los diez partidos jugados de la Champions y es el segundo equipo, por detrás solo del París Saint Germain, que más goles ha anotado, 32. Diez de ellos, contra el Atalanta en octavos, al que arrolló. 6-1 en Italia, en la ida y 4-1 en el Allianz Arena de Múnich.

Es una incógnita la versión que esté dispuesto a ofrecer el conjunto de Álvaro Arbeloa, derrotado en Mallorca el sábado donde dimitió de la carrera por la Liga. Europa es a lo único que se agarra el conjunto blanco, al que se le agotan los objetivos mientras alimenta las dudas sobre su juego.

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Sin embargo, el Real Madrid llegó a cuartos por sexta temporada consecutiva tras ganar al City, mientras el Bayern fue segundo en la fase liga, solo por detrás del Arsenal. Los que empiezan el martes serán los cuadragésimo primeros cuartos de final de la Copa de Europa para el Real Madrid, mientras el Bayern acumula 36. Pero desde que el evento se llama Liga de Campeones, la ventaja es del representante de la Bundesliga que tiene 24, dos más que el equipo de Álvaro Arbeloa.

El Bayern, que tiene encarrilado un nuevo título de la Bundesliga, solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos fuera de casa en la Champions y Harry Kane, que se mantiene entre algodones por el golpe que ha sufrido con su selección hace una semana, suma 14 goles en sus últimos 13 partidos.