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Gol Caracol  / Nuevo capítulo entre Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions; ¿Luis Díaz y compañía vencerán?

Nuevo capítulo entre Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions; ¿Luis Díaz y compañía vencerán?

Se viene un nuevo cara a cara entre los dos gigantes continentales, en los cuartos de final de la Champions League. Bayern Múnich fue la 'bestia negra' del Real Madrid en el pasado.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League.
Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League.
Fotos: Getty Imágenes

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