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Gol Caracol  / Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Terminaron los octavos, quedaron definidos los ocho clasificados y, ahora, es momento de la siguiente fase del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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La Selección Argentina sigue en carrera en el Mundial 2026 y busca revalidar la corona conseguida en Qatar 2022
La Selección Argentina sigue en carrera en el Mundial 2026 y busca revalidar la corona conseguida en Qatar 2022
AFP

Suiza acabó con el sueño de Colombia, la eliminó por penaltis, 4-3, el martes en Vancouver en octavos de final y jugará contra Argentina por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Los fallos desde los once metros de Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández condenaron a una 'tricolor' que dejó a 'la albiceleste' como el único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Justamente, Lionel Messi y compañía mantienen vivo el sueño de revalidar el título conseguido en Qatar 2022, pero no será tan fácil, ya que otros equipos de 'peso', buen presente y decididos a hacer historia.

Penal errado de Messi
Gol Caracol

Vea el penal errado de Lionel Messi con Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0-3 Marruecos
Paraguay 0-1 Francia

Estados Unidos 1-4 Bélgica
Portugal 0-1 España

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Brasil 1-2 Noruega
México 2-3 Inglaterra

Suiza 0(4)-(3)0 Colombia
Argentina 3-2 Egipto

Luis Díaz con la Selección Colombia
Luis Díaz con la Selección Colombia
AFP

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Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos
España vs. Bélgica
Noruega vs. Inglaterra
Argentina vs. Suiza

¿Dónde ver los partidos de cuartos de final del Mundial 2026?

Francia vs. Marruecos
Día: jueves 9 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Boston.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

España vs. Bélgica
Día: viernes 10 de julio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Los Ángeles.
Transmisión: Directv Sports / DGO.

Noruega vs. Inglaterra
Día: sábado 11 de julio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Miami.
Transmisión: Directv Sports / DGO.

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Argentina vs. Suiza
Día: sábado 11 de julio.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Kansas City.
Transmisión: Directv Sports / DGO.

Selección Colombia vs. Selección de Suiza
Selección Colombia

Selección Colombia 0-0 (3-4) Suiza; reviva el minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Camilo Vargas en Colombia vs Suiza
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Lionel Messi; celebración con la Selección Argentina
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Espectacular remontada de Argentina y paso a cuartos de final del Mundial 2026; 3-2 sobre Egipto

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