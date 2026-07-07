Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Suiza acabó con el sueño de Colombia, la eliminó por penaltis, 4-3, el martes en Vancouver en octavos de final y jugará contra Argentina por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.
Los fallos desde los once metros de Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández condenaron a una 'tricolor' que dejó a 'la albiceleste' como el único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Justamente, Lionel Messi y compañía mantienen vivo el sueño de revalidar el título conseguido en Qatar 2022, pero no será tan fácil, ya que otros equipos de 'peso', buen presente y decididos a hacer historia.
Resultados de los octavos de final del Mundial 2026
Canadá 0-3 Marruecos
Paraguay 0-1 Francia
Estados Unidos 1-4 Bélgica
Portugal 0-1 España
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Brasil 1-2 Noruega
México 2-3 Inglaterra
Suiza 0(4)-(3)0 Colombia
Argentina 3-2 Egipto
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Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026
Francia vs. Marruecos
España vs. Bélgica
Noruega vs. Inglaterra
Argentina vs. Suiza
¿Dónde ver los partidos de cuartos de final del Mundial 2026?
Francia vs. Marruecos
Día: jueves 9 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Boston.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
España vs. Bélgica
Día: viernes 10 de julio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Los Ángeles.
Transmisión: Directv Sports / DGO.
Noruega vs. Inglaterra
Día: sábado 11 de julio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Miami.
Transmisión: Directv Sports / DGO.
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Argentina vs. Suiza
Día: sábado 11 de julio.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Kansas City.
Transmisión: Directv Sports / DGO.