Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Suiza acabó con el sueño de Colombia, la eliminó por penaltis, 4-3, el martes en Vancouver en octavos de final y jugará contra Argentina por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Los fallos desde los once metros de Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández condenaron a una 'tricolor' que dejó a 'la albiceleste' como el único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Justamente, Lionel Messi y compañía mantienen vivo el sueño de revalidar el título conseguido en Qatar 2022, pero no será tan fácil, ya que otros equipos de 'peso', buen presente y decididos a hacer historia.

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia



Estados Unidos 1-4 Bélgica

Portugal 0-1 España

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Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Inglaterra

Suiza 0(4)-(3)0 Colombia

Argentina 3-2 Egipto

Luis Díaz con la Selección Colombia AFP

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Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Suiza

¿Dónde ver los partidos de cuartos de final del Mundial 2026?

Francia vs. Marruecos

Día: jueves 9 de julio.

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Boston.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

España vs. Bélgica

Día: viernes 10 de julio.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Los Ángeles.

Transmisión: Directv Sports / DGO.

Noruega vs. Inglaterra

Día: sábado 11 de julio.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Miami.

Transmisión: Directv Sports / DGO.

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Argentina vs. Suiza

Día: sábado 11 de julio.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Kansas City.

Transmisión: Directv Sports / DGO.