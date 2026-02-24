Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid vs. Benfica, EN VIVO: hora y TV para ver Champions League, EN DIRECTO y ONLINE

Real Madrid vs. Benfica, EN VIVO: hora y TV para ver Champions League, EN DIRECTO y ONLINE

En medio de una serie polémica por lo ocurrido entre Vinícius y Prestianni, Real Madrid llega con ventaja a 'casa', donde el club portugués espera dar la sorpresa.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Real Madrid enfrenta a Benfica, por los playoffs de la Champions League, en busca de un cupo a octavos de final
Real Madrid enfrenta a Benfica, por los playoffs de la Champions League, en busca de un cupo a octavos de final
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad