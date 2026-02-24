Luis Díaz, atento con Harry Kane, su mejor socio en Bayern Múnich; novedades sobre su futuro

El exinternacional alemán Lothar Matthäus se mostró seguro de que el delantero inglés Harry Kane renovará su contrato con el Bayern Múnich, válido hasta 2027.

"Ha empezado a ganar títulos lo que no había logrado en Inglaterra. No veo ninguna razón por la cual Harry Kane pueda dejar el club o cambiar de entorno", dijo Matthäus en un programa de la cadena Sky.

"Renovará. De eso estoy seguro. Y el Bayern lo hará todo porque renueve", aseguró.

Kane llegó al Bayern en 2023 y ha sido el goleador de las dos temporadas que ha completado y encabeza la tabla de máximos anotadores en la temporada actual, en la que va a un ritmo que incluso puede llevarlo a romper el récord de 41 goles de Robert Lewandowki.



En 2025 el Bayern ganó la Bundesliga y la supercopa con Kane y en esta temporada es líder con 8 puntos de ventaja sobre el segundo, el Borussia Dortmund, está en semifinales de la Copa de Alemania y en octavos de final de la Liga de Campeones.

Según Matthäus, Kane sabe la importancia de tener un entrenador como Vincent Kompany, que confía enteramente en él y un equipo con buen funcionamiento

Luis Díaz y Harry Kane festejan un gol con Bayern Múnich en la Bundesliga AFP

"No sabemos si en otra parte brillaría tanto, no sabemos si jugaría igual de bien que con Kompany", señaló Matthäus.

En días pasados se ha hablado de contactos del Barcelona con el entorno de Kane, de los que el jugador dice no tener conocimiento alguno.

"No he oído nada de eso. Naturalmente son mi padre y mi hermano quienes se ocupan de esos asuntos y no estoy seguro de si ellos saben algo. Pero no me han dicho nada", dijo el jugador tras el último partido del Bayern.

Kane tenía la posibilidad de recurrir a una cláusula, que vencía en enero, que le hubiera permitido dejar el Bayern el próximo verano a cambio de 65 millones de euros, pero dejó pasar el plazo, lo que es visto en Alemania como una muestra de su disposición a seguir en el club bávaro.