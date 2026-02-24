Filtran fiesta de cumpleaños de compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich y un millonario regalo

Mientras que la nómina del Bayern Múnich ya prepara lo que será el partido del próximo sábado de visita al Borussia Dortmund, a las 12 y 30 del día hora de nuestro país, la prensa en Alemania le dado un espacio importante en las últimas horas al cumpleaños de Lennart Karl, la nueva joya de los bávaros y uno de los jugadores que a futuro prometen en el balompié europeo, quien llegó a los 18 años el pasado 22 de febrero.

Karl, quien viene mostrando una calidad técnica y un poder de desequilibrio relevante en el equipo que dirige Vincent Kompany, ha sonado por dos temas en particular. Uno de ellos por una celebración íntima y con unos 20 amigos en un moderno club nocturno del centro de Múnich. "En un salón justo al lado de la cabina del DJ, el grupo liderado por el futbolista dejó que la noche se relajara hasta altas horas de la madrugada", se leyó en la cuenta partidaria 'Bayern Aktuell'.

Pero eso no es todo. Y es que en el diario 'Bild' aparecieron las fotografías del propio Karl al volante de una camioneta Audi, de un valor superior a los 300 millones de pesos, llegando a la sede deportiva de su equipo. No solamente estreno auto, sino que también el pase de conducir que obtuvo al llegar a los 18 años.

De otro lado, una noticia que se viene manejando en la prensa alemana ha tenido que ver con la intención de los directivos de Bayern de llegar a un acuerdo de renovación con Lennart Karl, quien gracias a sus buenas presentaciones ha despertado el interés de clubes grandes de Europa, entre ellos Real Madrid.



Las pistas que se han dado en los medios indican que el club ha ofrecido un contrato hasta el año 2031 y una mejora significativa en sus devengos salariales y otras bonificaciones por resultados.

Publicidad

Hay que recordar que Karl es otro de los estandardes ofensivos del equipo, junto al tridente letal que han conformado el colombiano Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, quienes registran impresionantes números de goles anotados y asistencias.

Publicidad

Lennart Karl recibió su coche de empresa de Audi y hoy ha acudido solo al entrenamiento por primera vez tras obtener el carné de conducir y cumplir 18 años. [📸@BILD] pic.twitter.com/Qstykbo3U3 — Bayern & Selección Alemana (@iMiaSanMia_ES) February 24, 2026