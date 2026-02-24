Luis Díaz escogió a su villano favorito; ya lo tuvo de compañero en Selección Colombia

Luis Díaz no solo es protagonista en la cancha con el Bayern Múnich, también su forma de ser ha hecho que se gane un lugar en las redes sociales del equipo bávaro, donde en las últimas horas hicieron una actividad en la que el atacante colombiano fue el protagonista y dejó particulares y curiosas respuestas.

Para iniciar, le consultaron que "si se hiciera una película sobre tu carrera, ¿qué actor te interpretaría?", a lo que 'Lucho' no dudó en decir "Peter Parker, de Spider-Man", pero luego involucró más el fútbol y de esa manera llegaron algunas declaraciones que fueron virales.

Primero nombró a Daniel Muñoz cuando le preguntaron cuál compañero sería su mejor amigo. Luego mencionó a un director técnico que lo marcó en su carrera que fue Julio Comesaña, quien lo convirtió en figura del Junior de Barranquilla.

Sin embargo, la respuesta más particular de Luis Díaz en esta dinámica del Bayern Múnich fue cuando le consultaron sobre el villano principal en caso de que se hiciera una película de él, a lo que respondió en tono jocoso "Durán, Jhon Jáder Durán".



🕸️ Peter Parker, Daniel Muñoz, el profe Comesaña y Jhon Durán: Bienvenidos al multiverso de Luchito 🇨🇴🕷️⚽️⚽️ pic.twitter.com/koggtTF8Ng — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 24, 2026

Luis Díaz, en lo deportivo, se prepara esta semana para el clásico de Alemania entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, programado para el sábado 28 de febrero, a las 12:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Signal Iduna Park, en la fecha 24 de la Bundesliga. Actualmente los bávaros son líderes, con 60 puntos, ocho más que los amarillos y negros, que son sus perseguidores y buscarán recortar esa distancia.