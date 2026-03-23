Real Madrid y su sentido mensaje por fallecimiento de Santiago Castrillón, de Millonarios

Tras el fallecimiento del joven Santiago Castrillón, jugador de las categorías inferiores de Millonarios, el fútbol colombiano se unió para enviar fortaleza a su familia y allegados por esta lamentable noticia de su muerte. Sin embargo, esta noticia tuvo trascendencia a nivel internacional y llegó hasta España, donde el Real Madrid se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de 'X', con más de 49 millones de seguidores, el conjunto 'merengue' dejó un mensaje para el club 'embajador' y para los cercanos al talentoso futbolista, quien sufrió un colapso, tal y como el propio elenco azul lo informó en la noche de domingo.



Real Madrid y su mensaje por fallecimiento de Santiago Castrillón

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz", fueron las sentidas palabras del club español a través de sus redes sociales.

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de @MillosFCoficial.



Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 23, 2026

Cabe recordar que en horas de la noche del domingo 22 de marzo, Millonarios informó la lamentable noticia del fallecimiento de joven nacido en Bucaramanga, quien se desplomó en pleno partido contra Santa Fe, por el Torneo Nacional Sub-20.

"El jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos", detallaron desde el club 'embajador'.



Santiago Castrillón, jugador de Millonarios. Millonarios.

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El pasado 20 de octubre de 2025 el técnico Hernán Torres había convocado por primera vez a 'Castri', como le conocían sus cercanos, para un partido de Millonarios contra Bucaramanga, casualmente la ciudad en la que nació, aunque no alcanzó a debutar. En aquella ocasión en el conjunto azul destacaron que era un jugador con "inteligencia, técnica y regate".