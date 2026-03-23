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Gol Caracol  / Real Madrid y su sentido mensaje por fallecimiento de Santiago Castrillón, de Millonarios

Real Madrid y su sentido mensaje por fallecimiento de Santiago Castrillón, de Millonarios

El popular equipo español, el Real Madrid, no fue ajeno a la triste noticia de la muerte del joven futbolista de Millonarios Sub-20, Santiago Castrillón, y así lo publicaron en sus redes sociales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Santiago Castrillón Millonarios Sub-20
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