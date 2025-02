Real Sociedad vs Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa del Rey

La Real Sociedad y el Real Madrid protagonizarán el primer envite de las semifinales de la Copa del Rey en Anoeta, estadio que será una caldera para aupar a los txuri urdin a dejar la eliminatoria lo más abierta posible para la vuelta en el Santiago Bernabéu, ante el poderío ofensivo del equipo de Carlo Ancelotti.

El conjunto realista llega a este encuentro con la confianza de haber convertido Anoeta en todo un fortín, y es que de los últimos 13 encuentros disputados como local, 11 fueron victorias. Se aferra la Real Sociedad a este dato y a que ha recuperado su efectividad para tratar de dejar la eliminatoria abierta.

Con la parcela ofensiva al completo y con unos cuantos nombres que pudieron descansar entre los encuentros del Midtjylland y el Leganés, Alguacil podrá alinear a un once muy titular para presentar batalla al Real Madrid.

Se trata de la tercera semifinal de Copa del Rey que alcanza la Real de la mano de Alguacil. La primera, contra el Mirandés, la superó para alzar después la Copa del Rey. La segunda, la temporada pasada contra el Mallorca, supuso una enorme decepción al caer en la tanda de penaltis en Anoeta.

Publicidad

Hora y dónde ver Real Sociedad vs Real Madrid

Fecha: 26 de febrero 2025

Hora: 3:30 p.m.

Transmisión: No tiene televisión oficial para Colombia

Para el Real Madrid, los momentos decisivos de la Copa del Rey llegan en medio de intensas batallas de los títulos a los que concede una mayor prioridad. En plena lucha por la defensa de la corona liguera, tras ceder el liderato al Barcelona por una racha de tres empates que cortó con su triunfo ante el Girona, y a puertas de una eliminatoria durísima ante el Atlético de Madrid en octavos de final de la 'Champions'.

Real Madrid avanzó a semifinales de la Copa del Rey, tras vencer al Leganés de forma agónica. JAVIER SORIANO/AFP

Publicidad

Dando valor a la competición en la que superó a Deportiva Minera, Celta y Leganés, pero sin estar a la altura de la Liga de Campeones ni LaLiga, y teniendo en cuenta que hay un partido de vuelta en un mes, Ancelotti apostará por rotaciones en San Sebastián. Algunas dejarán el regreso de titulares como Antonio Rüdiger, Dani Ceballos y Jude Bellingham. Los dos primeros descansaron de inicio ante el Girona. El inglés lo hizo al tener que cumplir el primero de los dos partidos de sanción.

Entregará la titularidad en portería 'Carletto' a Andriy Lunin, con un protagonismo menor este curso a la sombra de Thibaut Courtois, y pese a que Fede Valverde al fin descansó un partido completo en LaLiga, todo apunta a que el uruguayo seguirá de inicio en el banquillo para terminar de recuperarse de las molestias que arrastra desde hace tiempo. Lucas Vázquez, que regresó el pasado domingo, repetiría en el lateral derecho y Fran García entraría en el izquierdo.

Los seis cambios que baraja el técnico madridista también pasan por el regreso al once de Eduardo Camavinga, para dar un respiro a Tchouaméni, y donde debe medir el cansancio es en el tridente que forman Rodrygo, Vinícius y Mbappé. El delantero francés llega a la cita tras una intervención bucal el lunes que le impidió entrenar en vísperas del partido, pero no habría problema para que fuese titular si Ancelotti no ve que deba dar paso a Endrick o continuidad a Brahim.