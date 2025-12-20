René Higuita demostró que está intacto bajo los tres palos: realizó el 'escorpión' y fue aplaudido

René Higuita demostró en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes en el Pascual Guerrero, este sábado, que sus habilidades bajo los tres palos están intactas.

En medio del compromiso en la ciudad de Cali, el popular 'Loco' ejecutó el sello con que se dio a conocer a nivel mundial: el 'escorpión'. El cronómetro marcaba el minuto 29 cuando realizó su impecable movimiento, tras un lanzamiento de uno de los 'cracks' de la Selección Dorada.

Por supuesto que Higuita, que había tenido grandes atajadas en el juego, se llevó los aplausos del público presente en las tribunas del Pascual Guerrero.



¡APARECIÓ EL ESCORPIÓN!



Con ustedes: René Higuita



▶️ Mira "Capitanes Legendarios" en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/krm0RZ7Kqo — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 20, 2025