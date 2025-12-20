Síguenos en:
Gol Caracol  / René Higuita demostró que está intacto bajo los tres palos: realizó el 'escorpión' y fue aplaudido

En medio del partido de despedida de Mario Alberto Yepes en la ciudad de Cali, René Higuita sorprendió a los presentes con su enigmático 'escorpión'. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
René Higuita en medio del partido de despedida de Mario Alberto Yepes en el Pascual Guerrero.
Foto: video de captura de pantalla

