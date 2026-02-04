Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Haaland y Salah no se salvan: destacan en ranking que no quisieran liderar en Inglaterra

Haaland y Salah no se salvan: destacan en ranking que no quisieran liderar en Inglaterra

Las figuras de la Premier League encabezan un escalafón en el Reino Unido al que no aspiran. En el mismo aparecen Casemiro y Raheem Sterling. ¡Entérese acá qué pasó con Haaland y Salah!

Por: EFE
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Erling Haaland, delantero y figura del Manchester City.
Erling Haaland, delantero y figura del Manchester City.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad