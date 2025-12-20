Síguenos en:
Gol Caracol  / Real Madrid, al ritmo de Kylian Mbappé, superó 2-0 al Sevilla por la Liga de España

Real Madrid, al ritmo de Kylian Mbappé, superó 2-0 al Sevilla por la Liga de España

El francés acumuló un nuevo gol en el 2025 para el Real Madrid, que con los tres puntos, llegó a 42 en la Liga de España. El otro tanto fue obra de Jude Bellingham.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Real Madrid venció al Sevilla en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid venció al Sevilla en el Santiago Bernabéu.
AFP

