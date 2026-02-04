¿Cómo votar por Luis Díaz al mejor jugador del mes de enero en Bundesliga? Acá el paso a paso

Luis Díaz no para de acumular distinciones en el fútbol alemán. El extremo nuevamente está entre los nominados al jugador del mes en la Bundesliga debido a su excelente desempeño en enero con la camiseta del Bayern Múnich. El guajiro fue uno de los mejores jugadores del cuadro 'bávaro' en el inicio del año, por lo que la liga quiso postularlo para el prestigioso premio.

A través de sus redes sociales oficiales, el campeonato 'teutón' dio a conocer los seis jugadores seleccionados a la distinción y ahí apareció Díaz Marulanda, en compañía de Michael Olise; también del Bayern, Miro Muheim y Luka Vuskovic, del Hamburgo, Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund; y Stefan Bell, del Mainz 05. El guajiro apareció en la terna gracias a sus buenas estadísticas en el mes, ya que en los cinco partidos del torneo (frente a Wolfsburgo, Colonia, Leipzig, Augsburgo y Hamburgo) logró convertir dos goles, remató seis veces al arco y tuvo una precisión en los pases del 83.6%.

Frente al Wolfsburgo, 'Lucho' brilló con una anotación y además contribuyó a la victoria 8-1 de su equipo con tres asistencias. Por otra parte, en el último juego de enero contra Hamburgo, no fue titular pero apenas ingresó al campo en el segundo tiempo recibió un balón de Olise y puso a celebrar a su afición con un remate cruzado, para sumar su décimo gol en el rentado local.



¿Cómo votar por Luis Díaz al mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga?

Muchos se preguntarán cómo votar por la figura de la Selección Colombia para que se lleve el premio, y aquí en Gol Caracol les tenemos la respuesta. En el siguiente link podrán ingresar a la página donde se lleva a cabo la votación: https://potm.easports.com/de-de/leagues/U7q7TQ3QNPgCZ9RtWGvaSy/current-campaign. Al ingresar ahí salen los candidatos al mejor jugador del mes de enero de la Bundesliga, junto a algunas estadísticas que los hicieron ser parte de este selecto grupo.

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich. AFP

Para votar por el 'cafetero' lo que hay que hacer es seleccionar la carta con la cara del jugador, se abrirá una nueva pestaña, allí deberán darle clic al botón verde ubicado debajo de su nombre y así quedará registrado el voto.



Lo cierto, es que el ex Liverpool fue uno de los mejores jugadores del 'gigante de Baviera' en un duro mes para el equipo, ya que cedió terreno en la lucha por el título, tras perder con el Augsburgo en condición de local por 2-1 y empatar a dos goles con el Hamburgo.