Colombianos en el exterior  / ¿Cómo votar por Luis Díaz al mejor jugador del mes de enero en Bundesliga? Acá el paso a paso

¿Cómo votar por Luis Díaz al mejor jugador del mes de enero en Bundesliga? Acá el paso a paso

El extremo colombiano del Bayern Múnich fue nominado nuevamente al premio de 'mejor jugador del mes' en la Liga alemana, gracias a su buen rendimiento. ¡Mire cómo votar!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 4 de feb, 2026
Luis Díaz pelea por ser el mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga
Luis Díaz pelea por ser el mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga
