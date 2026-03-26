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Gol Caracol  / Retumba el nombre de Alberto Gamero para volver a los banquillos, ¿qué equipo lo quiere?

Retumba el nombre de Alberto Gamero para volver a los banquillos, ¿qué equipo lo quiere?

Tras su salida del Deportivo Cali, Alberto Gamero es uno de los posibles candidatos al cargo de entrenador en un club internacional. ¡Acá todos los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Alberto Gamero es uno de los posibles candidatos para el cargo de DT en un equipo en Perú.
Alberto Gamero es uno de los posibles candidatos para el cargo de DT en un equipo en Perú.
Colprensa

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