Retumba el nombre de Alberto Gamero para volver a los banquillos, ¿qué equipo lo quiere?

Alberto Gamero dejó el banco técnico del Deportivo Cali el pasado 6 de marzo luego de la derrota 0-2 del 'azucarero' contra Once Caldas, en el marco de la décima jornada de la Liga BetPlay I-2026. El samario comunicó la decisión en plena rueda de prensa post-partido, y tras varios días de este suceso, su nombre volvió a retumbar como uno de los posibles candidatos para dirigir a un equipo internacional.

El timonel, de 62 años, estaría en la carpeta de un reconocido club en Perú, el Melgar de Arequipa, institución que busca suplir el lugar dejado por Juan Reynoso. La eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Cienciano le costó el puesto en el 'dominó' a este último.

Dicha información fue suministrada en las últimas horas por el periodista Víctor Banegas, y citado a su vez por la cuenta en 'X' de 'Rueda Deportiva', señalando que Gamero Murillo hace parte de una lista de posibilidades para reemplazar a Reynoso, integrada por Robert Siboldi, Ignacio Ambris (fue DT de James Rodríguez en León), y Pablo Peirano, quien hace poco dirigió a Independiente Santa Fe.

Alberto Gamero, exDT del Deportivo Cali. X de @DeportivoCaliCP

"En las últimas horas, la gerencia deportiva de Melgar habría conversado con Robert Dante Siboldi, Ignacio Ambris, Pablo Peirano y Alberto Gamero; todos los candidatos en mención se encuentran como agentes libres", se leyó en la cuenta anteriormente citada.



Así las cosas, sólo queda esperar si salen más detalles de estas novedades con respecto al extécnico de Millonarios y Junior de Barranquilla y quien hasta el momento ha tenido toda su trayectoria en el banco en el fútbol colombiano.

En las últimas horas la #gerencia deportiva del #domino habría conversado con:



a) Robert Dante Siboldi 🇺🇾

b) Ignacio "Nacho" Ambriz 🇲🇽

c) Pablo Peirano 🇺🇾

d) Alberto Gamero 🇨🇴



Todos los #candidatos en mención se encuentran como #agenteslibres



Fuente: Víctor Benegas pic.twitter.com/uI24AXDkZd — Rueda Deportiva (@RuedaDepPeru) March 24, 2026

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¿Cómo es la actualidad de Melgar en el fútbol de Perú?

El popular 'dominó' suma once puntos en ocho jornadas disputadas del Torneo Apertura en Perú, ubicándose en la séptima casilla y no gana desde el pasado 15 de febrero: lleva cinco encuentros seguidos sin conocer la victoria. Además, de haber sido eliminado en la Copa Sudamericana en penales 5-4 contra Cienciano, tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.



¿Qué equipos ha dirigido Alberto Gamero?