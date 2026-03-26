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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo deberá dar Néstor Lorenzo la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

¿Cuándo deberá dar Néstor Lorenzo la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

El reloj para el inicio del Mundial 2026 no para de correr y los combinados ajustan detalles para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia es una de ellas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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La Selección Colombia previo al compromiso de preparación contra Croacia.
La Selección Colombia previo al compromiso de preparación contra Croacia.
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