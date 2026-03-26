¿Cuándo deberá dar Néstor Lorenzo la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Cada vez falta menos para que ruede el balón en el Mundial 2026, cita orbital donde 48 equipos lucharán por quedarse con la ansiada copa. Uno de los combinados que espera tener una buena participación es la Selección Colombia, que de la mano de Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez, entre otros, confía en llegar lo más lejos posible.

El seleccionado entrenado por Néstor Lorenzo pule detalles en cuanto al estilo de juego y preparación en los duelos de fogueo que se avecinan, y al mismo tiempo, el entrenador argentino al servicio de la 'tricolor', empieza a confeccionar en su cabeza esas piezas pensando en el equipo que estará en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, a partir de junio.

El calendario de la 'amarilla' indica que tendrá dos retos importantes en este mes de marzo, primero contra Croacia (jueves 26 de marzo) y luego frente a los campeones del mundo en Rusia 2018, Francia, en compromiso pactado para el 29. Ambos encuentros serán en tierras estadounidenses. En esos partidos, Lorenzo no sólo tendrá los 'ojos' puestos en la estrategia, sino que también en ir mirando el plantel que representará a todo un país en el Mundial.

La Selección Colombia se enfrenta este jueves a Croacia en partido de preparación. X de @FCFSeleccionCol

¿Cuándo deberá dar Néstor Lorenzo la lista definitiva de Selección Colombia para el Mundial 2026?

Partiendo de la anterior, el cronograma oficial establecido por la FIFA tiene dos momentos clave para entregar la lista de convocados de las selecciones participantes. Según lo dispuesto por el mayor ente del fútbol mundial, primero cada combinado deberá presentar una pre-lista entre 35 y 55 futbolistas, esto antes del 11 de mayo.



Luego, el 30 del mismo mes será la fecha definitiva para confirmar a los 26 jugadores que representarán a sus países en el Mundial 2026, que irá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio con sedes conjuntas en Estados Unidos, México y Canadá.

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Además de revelar el listado definitivo, Lorenzo también deberá mirar otros aspectos técnicos y de logística como el tema del traslado de los viajes, el sitio de concentración y más.



¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron ubicados en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional disputado entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Su debut será contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.