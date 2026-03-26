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Gol Caracol  / Le pegaron duro a Nacional en Estados Unidos; cayó 3-0 frente a Cruz Azul en partido de fogueo

Le pegaron duro a Nacional en Estados Unidos; cayó 3-0 frente a Cruz Azul en partido de fogueo

Nacional se vio superado por la 'máquina cementera' en duelo de carácter amistoso, el miércoles. Kevin Mier ocupó su lugar en la portería en el Cruz Azul.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Atlético nacional vs Cruz azul
Atlético nacional vs Cruz Azul, encuentro amistoso
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