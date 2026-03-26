Le pegaron duro a Nacional en Estados Unidos; cayó 3-0 frente a Cruz Azul en partido de fogueo

En medio de la jornada FIFA del mes de marzo, Atlético Nacional cumplió en el calendario con un partido amistoso contra Cruz Azul. El equipo 'verdolaga' enfrentó a la 'máquina cementera' el miércoles anterior, dejando como resultado un 3-0 en el tablero a favor de la escuadra mexicana.

El duelo de carácter amistoso se llevó a cabo en el Pay Pal Park de San José California, escenario deportivo en el que los dirigidos por Diego Arias se vieron superados ampliamente por su rival, que pese a que inició la contienda con una mezcla entre titulares y suplentes supo ver las falencias del elenco colombiano en el fondo. En Cruz Azul sumó minutos en el arco Kevin Mier con pasado en Nacional.

La 'máquina cementera' mostró sus cartas desde el pitazo incial, siendo un equipo propositivo en ataque, controlando los tiempos de juego y llegando con peligro al pórtico del 'rey de copas' custodiado por Harlen Castillo. Del lado de Nacional se dedicó a contrarrestar cada jugada de peligro de los conducidos por Nicolás Larcamón.

Si bien Cruz Azul generó varias acciones puntuales en la portería de 'Chipi-Chipi' no pudo vulnerarlo hasta el segundo tiempo cuando llegaron los goles. Al minuto 50, llegó la primera anotación del duelo en el Pay Pal Park y fue para la alegría de la escuadra 'manita'. El autor del fetejo para los 'cementeros' fue Nicolás Ibáñez.



Atlético nacional vs Cruz Azul, encuentro amistoso Cuenta Oficial de X del Club Cruz Azul

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El marcador lo aumentó a los 71 de juego, Luka Romero, mientras que el 3-0 definitivo fue convertido por Mateo Levy, al minuto 79.

Así formaron los equipos:

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Cruz Azul: Mier; Rodríguez, Montaño, Campos, Márquez; Palavecino, Rodarte, Piovi, García, Lira; Fernández.

Atlético Nacional: Castillo; Haydar, García, Velásquez; Uribe, Cardona; Marín, Rengifo, Moreno; Bello y Asprilla.



¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El calendario de la liga colombiana indica que los 'verdolagas' volverán al 'ruedo' este domingo 29 de marzo, enfrentando a Deportivo Pasto, en condición de visitante, en cumplimiento de la jornada número 14 de la Liga BetPlay I-2026. El horario establecido para este juego es de las 6:20 de la tarde.

Tanto 'volcánicos' como Atlético Nacional comparten el liderado del certamen de nuestro país con 27 puntos, aunque el verde paisa lo supera en diferencia de gol con +17.