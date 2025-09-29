Revelan el temor en el caso de la salud de Miguel Ángel Russo; "Boca Juniors anda en vilo"

Boca Juniors, que no contó con el entrenador Miguel Ángel Russo, perdió 2-1 en su visita a Defensa y Justicia y cedió terreno en el torneo Clausura, en uno de los partidos jugados el sábado por la décima fecha del fútbol argentino.

En el encuentro disputado en Florencio Varela (sur de Buenos Aires) no estuvo Russo, dado de alta el viernes luego de estar tres días internado para realizarse exámenes médicos, pero que permanece en reposo, por lo que el equipo fue conducido por los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

"Hoy yo estoy acá porque él no ha podido estar, porque hay una cuestión de que se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver. Las decisiones importantes las toma Miguel, aunque todo lo consensuamos", destacó Úbeda.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors AFP

Con un flojo juego, Boca volvió a demostrar que depende casi por completo de lo que pueda crear Leandro Paredes en la mitad de la cancha, y como le sucedió a lo largo de la temporada, pagó sus errores defensivos con su segunda derrota del campeonato, con lo que retrocedió al sexto puesto en el grupo A.

Precisamente de la evolución del experimentado entrenador de los 'xeneizes' ha estado la prensa. Y así el diario 'Clarín' le dedicó este lunes un amplio espacio a lo que viene sucediendo con él. "La salud de Russo tiene en vilo a a todos en Boca y Riquelme ya tiene una decisión tomada", se leyó en el titular.

Sin embargo, al interior de la nota se hicieron revelaciones al respecto y de esa manera se apuntó que los médicos que tratan a Russo tienen previsiones con el fin de no correr riesgos. "El temor de los especialistas es que contraiga algún virus que pueda afectar su estado físico, que está deteriorado producto de las recaídas que sufre el entrenador y a las que le está dando batalla", se informó. Y es que ya van tres hospitalizaciones en las últimas semanas.

Por esa razón, Miguel Ángel Russo fue enviado con cuidados y una medicación especial a su casa, en donde sus familiares están atentos en todo momento.

Se tiene la expectativa sobre qué pasará con Russo y si estará presente o no en el entrenamiento de este martes, cuando los futbolistas volverán luego de caer contra Defensa y Justicia.