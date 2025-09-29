Síguenos en::
Trifulca entre jugadores de equipo argentino y sus hinchas; golpes, robo e improperios

Trifulca entre jugadores de equipo argentino y sus hinchas; golpes, robo e improperios

Todo un escándalo se armó en las últimas horas, luego de que unas imágenes de los hechos se viralizaran y dejaran en evidencia la pelea en la propia cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Riña entre jugadores de Maipú y sus hinchas
Riña entre jugadores de Maipú y sus hinchas
Foto: X/ @DePrimeraa

