Trifulca entre jugadores de equipo argentino y sus hinchas; golpes, robo e improperios

En el fútbol argentino se armó un nuevo escándalo, a causa de unos hechos de violencia que se presentaron en un partido del ascenso entre Deportivo Maipú, de Mendoza, y Atlético Colegiales. Y es que finalizado el partido, los hinchas del Maipú rompieron las mallas e irrumpieron en el terreno de juego, en donde se enfrentaron con los jugadores.

Así las cosas, las imágenes que se viralizaron en las redes sociales pusieron en evidencias los golpes que cruzaron los futbolistas con varios hinchas, que se mostraron desafiantes y violentos en todo momento, además que gritaron improperios.

Incluso, varios rodearon a las figuras del Maipú y les quitaron la indumentaria, dejándolos en paños menores. Sobre este tema publicó detalles el diario 'Clarín'.

"La tensión comenzó cuando algunos simpatizantes exigieron camisetas a los futbolistas y, ante la negativa, se desató la violencia. El arquero Ignacio Pietrobono fue uno de los primeros en ser abordado", se leyó en uno de los apartes de la referida nota.

Riña entre jugadores de Maipú y sus hinchas Foto: @DePrimeraa

Publicidad

Adicionalmente se agregó que "el escándalo se vio agravado por operativo de seguridad ya que fueron apenas dos efectivos policiales los que ingresaron al terreno de juego, lo que dejó en evidencia la escasa presencia de fuerzas de seguridad". En medio de los desmanes, el que tuvo que intervenir fue el presidente Hernán Sperdutti.

En ese aspecto hay que decir que no se presentaron detenciones, tampoco hay registro de personas heridas y se espera qué tipo de sanción le impondrán al equipo local, que se encuentra comprometido en su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Publicidad