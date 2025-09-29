Jorge Carrascal, exigencia máxima en Flamengo; "él debe correr más, tuvo calambres"

Jorge Carrascal empieza a consolidarse como una de las piezas claves en el Flamengo. El colombiano, con pasado en River Plate y Millonarios, tuvo un papel determinante en la victoria 2-1 del 'mengão' frente al Corinthians por la fecha 25 del Brasileirao. En el duelo disputado en el Neo Química Arena, los goles para el conjunto carioca fueron obra de Giorgian de Arrascaeta y Luiz Araújo, mientras que Yuri Alberto descontó para el ‘timão’.

Carrascal fue titular por primera vez bajo la dirección de Filipe Luís y no desaprovechó la oportunidad. Su aporte ofensivo fue fundamental, participando en las dos anotaciones de su equipo con asistencias y generando juego desde la mitad de la cancha. Con esta actuación, el colombiano empieza a ganarse un lugar en el esquema del entrenador brasileño, quien no escatimó elogios al analizar su desempeño.

La advertencia de Filipe Luís a Carrascal

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo Foto: EFE

Tras la importante victoria que mantiene a Flamengo en lo más alto de la tabla con 38 puntos, Filipe Luís habló sobre la actuación de Jorge Carrascal y dejó claro que confía plenamente en su potencial.

“Llevo entrenando a Carrascal en esa posición la última semana y media o dos. Lo ha entendido a la perfección. ¡Menudo jugador! Su rendimiento fue impresionante. Da libertad al equipo, limpia jugadas, tiene una visión excelente y conecta con sus compañeros. Además, dio dos asistencias. Es un jugador decisivo”, aseguró el exlateral de Atlético de Madrid.

El estratega también destacó el compromiso físico del colombiano en un rol que le exigió un despliegue diferente al habitual: “Estoy muy contento con su rendimiento y dedicación, porque en esa posición tenía que correr más de lo acostumbrado, y lo hizo. Ahora es cuestión de adaptarse. Tuvo un calambre en los últimos cinco o diez minutos, pero creo que con constancia se desenvolverá bien en esa posición”.



Los números de Jorge Carrascal

Desde su llegada al Flamengo a mediados de 2025, procedente del CSKA de Moscú, Jorge Carrascal ha disputado siete partidos oficiales en todas las competiciones. En ese corto recorrido ya registra un gol y tres asistencias, cifras que empiezan a darle peso dentro de la plantilla y que confirman su rápida adaptación al fútbol brasileño.



¿Cuándo volverá a jugar Flamengo?

Después de su victoria frente al Corinthians, Flamengo ya piensa en la próxima jornada del Brasileirao. Por la fecha 26 recibirá en el Maracaná a Cruzeiro, su escolta inmediato en la clasificación. El compromiso está programado para el jueves 2 de octubre a las 6:30 p. m. (hora colombiana), un duelo que será clave para afianzar el liderato del conjunto rojinegro.