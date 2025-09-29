Día triste para Lewis Hamilton; conmovedor mensaje por un duelo personal

Lewis Hamilton, piloto británico al servicio de la escudería Ferrari, confirmó recientemente una triste noticia que ha conmovido tanto al mundo del automovilismo como a sus seguidores alrededor del planeta. El siete veces campeón de la Fórmula 1 anunció a través de redes sociales el fallecimiento de Roscoe, su inseparable bulldog inglés, que durante años lo acompañó en los circuitos internacionales y se convirtió en un símbolo cercano para sus fanáticos.

En los días previos, el propio Hamilton había informado que Roscoe fue ingresado de urgencia a una clínica veterinaria tras presentar serias dificultades respiratorias. Los médicos diagnosticaron neumonía y, aunque se realizaron múltiples exámenes y esfuerzos médicos, la situación empeoró. El perro llegó a sufrir un paro cardíaco del que fue reanimado, pero quedó en estado de coma y debió ser mantenido con soporte vital durante cuatro días, antes de que finalmente se confirmara la triste noticia de su partida.

La sentida despedida que Lewis Hamilton le dio a su perro

Lewis Hamilton, piloto británico de Mercedes, en la Fórmula 1 AFP

Publicidad

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos.

Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio.

Publicidad

Gracias a todos por el amor y el apoyo que le mostraron a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir.

Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre, en mis brazos”.

La emotiva despedida del británico, cargada de sentimientos, evidencia el estrecho lazo que mantenía con su mascota, la cual se convirtió en parte esencial de su vida fuera de las pistas.

Publicidad

Más allá de su cercanía con el piloto, Roscoe también conquistó a millones de personas en redes sociales. El bulldog contaba con una cuenta oficial en Instagram que superaba los 1,4 millones de seguidores, donde se compartían imágenes de sus viajes, su presencia en los grandes premios y su entrañable relación con Hamilton. Esa exposición lo convirtió en un verdadero ícono dentro del paddock, aportando un aire distendido y entrañable en medio de la tensión que caracteriza al máximo nivel del automovilismo.