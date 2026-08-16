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Gol Caracol  / River Plate sumó su primer triunfo en Liga y llega con aire en la camiseta para enfrentar a Santa Fe

River Plate sumó su primer triunfo en Liga y llega con aire en la camiseta para enfrentar a Santa Fe

El cuadro 'millonario' sumó su primer triunfo en este segundo semestre, a solo días de recibir al 'león' por la ida de los octavos de final, en Copa Sudamericana.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores de River Plate festejando el primer triunfo, en este segundo semestre.
Jugadores de River Plate festejando el primer triunfo, en este segundo semestre.
Foto: X de @RiverPlate.

River Plate derrotó este domingo por 2-0 a Argentinos Juniors y cortó una serie de seis derrotas consecutivas en el ámbito local, en una jornada que marcó el estreno de Thiago Almada con el Millonario.

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Con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, de penalti, el equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet además de sumar sus primeros puntos en el campeonato logró convertir por primera vez, y por duplicado.

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Argentinos Juniors cedió su invicto ya que había llegado a este partido en el Estadio Monumental de Núñez con puntuación ideal de doce puntos y, pese a esta caída, mantiene el liderato de la Zona B.

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En otro resultado de la jornada dominical, Sarmiento de Junín se impuso por 2-0 a Huracán, que venía de ganar el clásico como visitante a San Lorenzo, que el sábado se había repuesto con un ajustado triunfo por 1-0 frente a Unión de Santa Fe.

Boca Juniors empató el sábado 1-1 en su visita a Platense, Estudiantes goleó por 4-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata, Aldosivi y Tigre igualaron sin goles y con idéntico 2-0 Belgrano se impuso a Independeinte Rivadavia y Newell’s Old Boys a Deportivo Riestra.

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El viernes, en el comienzo de esta fecha, Banfield venció a domicilio por 0-1 a Racing Club.

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La quinta jornada de este Torneo Clausura se completará este lunes con otros cuatro partidos.

¿Cuándo juega Santa Fe contra River Plate?

Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 el miércoles 19 de agosto, en el estadio El Campín de Bogotá, desde las 7:30 p. m., hora de Colombia.

El encuentro de vuelta será el miércoles 26 de agosto, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, a las 7:30 p. m., hora colombiana. Cabe destacar que la serie fue reprogramada después de la suspensión del partido de ida previsto inicialmente para el 12 de agosto.

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