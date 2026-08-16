A Marino Hinestroza y 'compañía' les dan 'palo' en Brasil, por dura goleada 0-3 contra Santos

Este domingo 16 de agosto, Vasco da Gama recibió en casa al Santos de Neymar; que hizo evidente toda su superioridad desde el primer minuto, ganando por goleada 0-3 y desatando un sinfín de críticas en el cuadro de los colombianos.

Además, porque Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y el mismo Marino Hinestroza sumaron importante cantidad de minutos en el terreno de juego. Justo por eso, los focos estuvieron puestos en los tres ‘cafeteros’, quienes vivieron una tarde para el olvido, en el duelo correspondiente al Brasileirao.

Según lo destacó ‘Globo Esporte’ en su portal web, el extremo con paso en Millonarios tuvo una calificación de 5.5 sobre diez, por lo mostrado en el campo frente a Santos, Por su parte, la hinchada fuer más dura y le dio un puntaje de 3.8.

Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol del Vasco da Gama en el Brasileirao. Foto oficial del Vasco da Gama

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“(Gómez) volvió a jugar por la banda derecha del ataque. Incomodó a la defensa del Santos cuando el marcador estaba 0-0. Si bien falla más de lo que acierta, es uno de los jugadores más activos en el sistema ofensivo y participó en las mejores ocasiones del Vasco durante el partido. Su rendimiento decayó tras el segundo gol del Santos”, describieron en el portal brasileño lo que fue la actuación del atacante colombiano en la tarde de este domingo.



Pero eso no fue todo, pues de Marino Hinestroza también hablaron y dejaron claro que, aunque tuvo buenas intenciones, desde lo ofensivo no logró marcar la diferencia que se esperaba en el campo; a eso, la calificación de 4.5 por parte del medio deportivo y 2.1 de la afición de Vasco.

“Marino intentó darle ritmo al ataque, corrió de un lado a otro, pero no logró crear mucho de manera efectiva”, citó ‘Globo Esporte’ referente al extremo con pasado en Atlético Nacional.

Marino Hinestroza con el Vasco da Gama - Foto: AFP

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Referente al defensor Carlos Cuesta, quien fue uno de los hombres más expuestos en el compromiso; también hablaron con críticos, dejando claro que se vio involucrado en los goles del equipo ‘Peixe.

“Cuesta fue sorprendido en la portería del Santos después de que Robert Renan abandonara su línea defensiva en un intento por arrebatarle el balón a Rollheiser. No logró seguir a Luan Peres en el rebote, lo que derivó en el tercer gol”, sentenció ‘Globo Esporte’ en su página web, en donde le dio una calificación de 5.5 al central colombiano; un poco superior a los 3.7 de la hinchada.

Johan Rojas, por su parte, no sumó ningún minuto en el terreno de juego, aunque estuvo presente en el banquillo de suplentes.