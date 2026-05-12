Hansi Flick sobre el gesto de Lamine Yamal durante celebración del Barcelona; "ya es mayor de edad"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, admitió este martes que no le agradó que Lamine Yamal exhibiera una bandera palestina en el autobús del equipo durante la rúa de celebración del título de Liga por las calles de Barcelona.

"Son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo es su decisión. Tiene 18 años", ha asegurado el preparador germano al ser preguntado, en la rueda de prensa previa al partido de la Liga española contra el Alavés, por el gesto del internacional español. Además de ello, el entrenador alemán agrego que "Le he dicho que si quiere hacerlo es decisión suya, ya es mayor de edad".

Lamine Yamal es una de las figuras del Barcelona. AFP

"Creo que jugamos al fútbol y ayer vimos lo que la gente espera de nosotros. Cuando veías a las personas en la calle, con lágrimas en los ojos, era increíble. Estaban muy contentos de que hubiéramos ganado la segunda Liga consecutiva. Y por eso estamos aquí. Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente y para mí es lo primero que debemos hacer", ha añadido.



Durante un momento de los festejos del pasado lunes, en los que se congregaron alrededor de 750.000 personas en las calles de la capital catalana. El '10' del equipo 'cule', Lamine Yamal fue el protagonista de una de las imágenes de la tarde, se trata de una acción en la que se le ve a Yamal tomar y ondear durante algunos minutos una bandera palestina que le dio un aficionado azulgrana, un gesto que ha tenido un gran impacto y ha llamado la atención de varias personas.

Lamine Yamal ondea la bandera de Palestina en la celebración AFP

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Después de la rúa, el jugador catalán publicó en su perfil de la red social Instagram, donde cuenta con 42,3 millones de seguidores, siete instantáneas de los festejos, dentro de una de estas fotografías, se encuentra la imagen del futbolista agarrando dicha bandera.