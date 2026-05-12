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Gol Caracol  / Barcelona siguió de celebración y comunicó importante noticia; Hansi Flick lo confirmó

Barcelona siguió de celebración y comunicó importante noticia; Hansi Flick lo confirmó

Luego de haber conseguido un nuevo título en la Liga de España, desde las toldas del Barcelona informaron de una importante novedad. ¡Acá los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 12 de may, 2026
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Hansi Flick, DT del Barcelona.
Hansi Flick, DT del Barcelona.
AFP.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes 12 de mayo que ha renovado con el club 'azulgrana' por dos temporadas con opción a una tercera.

"Obviamente estoy muy contento, me da la confianza para seguir trabajando uno o dos años más", dijo Flick en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Alavés del miércoles.

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"Creo que muchos entrenadores estarían muy contentos si firmasen un contrato a tres, cuatro o cinco años, pero en este caso, en el caso del Barça, creo que va bien limitarlo y lo agradezco", afirmó el técnico azulgrana.

Hansi Flick actual entrenado del FC Barcelona
Hansi Flick, técnico del Barcelona
AFP

"Me gusta, seguiremos hasta 2028. Si todo va bien tomaremos la decisión de seguir. Yo tengo el derecho de parar, el club también", sostuvo Flick.

"Ha sido un buen acuerdo para las dos partes, me han demostrado que que estoy en el lugar donde debo estar", añadió el técnico 'azulgrana'.

El paso de Hansi Flick en el banco de los 'culé'

Flick llegó al Barcelona en el verano de 2024 y en dos temporadas en el club ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, aunque al timonel alemán le queda la espina de la Champions League.

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