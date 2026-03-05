Rodrigo Contreras: "Millonarios tiene que empezar a acostumbrarse a esto, tenemos un gran equipo"

Como el "gol más bonito de mi carrera", así describió Rodrigo Contreras el golazo que le marcó a Atlético Nacional en compromiso de la Copa Sudamericana 2026. El delantero argentino habló con los medios de comunicación, en zona mixta, tras el compromiso que se disputó en el Atanasio Girardot.

Pese a los dos tantos anotados, el popular 'Tucu' le dio más valor al trabajo colectivo del equipo 'embajador' que sigue en carrera en la 'otra mitad de la gloria'.

"La verdad que fue el gol más bonito de mi carrera, ya lo había intentado en el partido de liga, me lo sacó el arquero. La verdad que contento, feliz, pero más que nada porque ayudó a que el equipo gane, que pasemos ronda, para que compitamos internacionalmente, que este equipo se lo merece. Millonarios tiene que empezar a acostumbrarse a eso, es muy positivo para todos", expresó el atacante de Millonarios.

Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios contra Atlético Nacional, en Copa Sudamericana Colprensa

A continuación, Contreras indicó que es un jugador que vive el fútbol a mil y que siempre tiene en su mente ganar y ganar.



"Sí, yo soy ese tipo de jugadores, me gusta dar todo hasta no dar más. Después cuando no doy más pido el cambio para que entre un compañero porque también había gente afuera que puede ayudar al equipo, pero es mi forma de jugar, vivo al fútbol, mil por mil. Me crié en San Lorenzo, me hicieron así desde muy chiquito, a querer ganar, a siempre ganar, a competir", añdió.

Por último, fue consultado por ese favoritismo que tenía en el papel Nacional, Rodrigo Contreras contó en la interna del azul capitalino estaban muy tranquilos para este decisivo encuentro.

"Hoy (miércoles) era un partido muy importante, que sabía que tenía que mostrarme aquí también para ayudar a mi equipo y creo que fue un partido perfecto para mí y el equipo. No, nosotros estábamos tranquilos. Somos Millonarios, también tenemos un gran equipo, grandes jugadores. Lo que diga la gente es muy respetable, pero nosotros como grupo estábamos muy fuertes, muy unidos, sabíamos que íbamos a hacer un buen partido y sabíamos que íbamos a pasar", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios?

Los dirigidos por Fabián Bustos volverán a la acción el lunes 9 de marzo, a las 6:20 de la tarde, cuando reciban en el estadio Nemesio Camacho El Campín al Cúcuta Deportivo.

