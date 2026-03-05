Síguenos en:
Rodrigo Contreras: "Millonarios tiene que empezar a acostumbrarse a esto, tenemos un gran equipo"

Rodrigo Contreras: "Millonarios tiene que empezar a acostumbrarse a esto, tenemos un gran equipo"

El delantero argentino fue la gran figura del partido entre Nacional y Millonarios en Copa Sudamericana, al convertir dos goles. El 'embajador' sigue en competencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
