Disturbios y furia de hinchas a las afueras del Atanasio, tras triunfo de Millonarios sobre Nacional

Más allá del triunfo 3 a 1 de Millonarios sobre Atlético Nacional, en la ciudad de Medellín y con el argentino Rodrigo Contreras como figura de los 'embajadores', en las tribunas del Atanasio Girardot se observaron caras largas y de desilusión por la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 y en especial por la negra noche que tuvo el miércoles el tradicional equipo antioqueño. Tal y como es habitual, el duelo presentó algunos enfrentamientos entre jugadores de bando y bando y amagos de bronca en el propio terreno de juego, que no pasaron a mayores.

Sin embargo, luego del compromiso se presentaron disturbios y desmanes de parte de seguidores de los 'verdolagas' en las afueras del Atanasio, con la intervención de efectivos de la policía nacional. Incluso, desde la noche del miércoles, aparecieron videos en las redes sociales en los que quedaron en evidencia dichas acciones.

Así se observa a un buen número de hombres ataviados con alusivos de Nacional, enfrentando y hostigando varios policías, a quienes les lanzaron objetivos contundentes. Por esa razón, algunos otros seguidores y personal que trabajó durante el encuentro, permanecieron durante varios minutos al interior del escenario deportivo para preservar su integridad física.

Adicionalmente, también en redes sociales circuló otro video en el que vio al reportero gráfico de Millonarios abandonando la cancha tras sufrir una agresión, mientras desarrollando su labor en un sector cercano al terreno de juego.



Hasta ahora no se tiene el reporte oficial de las autoridades, ni de capturados, ni tampoco se conoce si hay lesionados por las reyertas posteriores al compromiso internacional jugado en Medellín.

Se armó una crisis en Nacional

El resultado adverso y el bajo nivel de juego de los futbolistas del registro de Nacional provocó críticas de la prensa y la decepción de los hinchas al quedar sin participación internacional en torneos Conmebol. De esa forma, el futuro del técnico Diego Arias quedó en entredicho y aunque él aseguró en la rueda de prensa de la noche del miércoles que no era momento de tomar decisiones, si continuaba o no; es posible que los directivos del cuadro antioqueño estén pensando en un movimiento en el banquillo.