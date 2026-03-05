Síguenos en:
Disturbios y furia de hinchas a las afueras del Atanasio, tras triunfo de Millonarios sobre Nacional

La victoria de Millonarios por un marcador de 3 a 1 dejó a Nacional en una crisis, en pleno primer tramo de la temporada 2026, algo que desató la rabia de muchos hinchas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de mar, 2026
Hinchada de Atlético Nacional (foto de referencia).
Hinchada de Atlético Nacional (foto de referencia).
Colprensa.

