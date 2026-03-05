Síguenos en:
Gol Caracol  / "En el Real Madrid solo importa ganar, hay que hacer valer llevar esta camiseta y este escudo"

"En el Real Madrid solo importa ganar, hay que hacer valer llevar esta camiseta y este escudo"

El conjunto 'merengue' visita al Celta de Vigo si margen de error en la Liga de España y con varias bajas, entre ellas la de Kylian Mbappé y Rodrygo Goes.

Por: EFE
Actualizado: 5 de mar, 2026
Real Madrid juega contra Celta de Vigo en la Liga de España.
