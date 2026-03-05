"Manchester United ha sido una mi.... en los últimos partidos"; fuerte crítica al equipo de Carrick

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, atacó al que fuera su compañero y ahora técnico de los 'red devils', Michael Carrick, y dijo que el equipo ha sido "una mierda" los últimos cuatro partidos.

En una publicación en Instagram, que borró a las pocas horas, Scholes escribió lo siguiente tras la derrota del Manchester United contra el Newcastle United en la que el equipo de Carrick no se llevó ni un solo punto, pese a jugar más de 45 minutos con un futbolista más por la expulsión de Jacob Ramsey.

"Michael (Carrick) definitivamente es algo especial... Porque el United ha sido una mierda en los últimos cuatro partidos. Buenas noches", publicó Scholes, que además mencionó a Sandro Tonali acompañando el nombre del italiano con un corazón.

Paul Scholes on instagram pic.twitter.com/7ncg6aCAK9 — utdreport (@utdreport) March 4, 2026

Scholes y Carrick compartieron vestuario en el United entre 2006 y 2013 y disputaron 160 partidos juntos, además de ganar ocho títulos entre los que se incluyen cinco Premier League y una Champions League.



Sin embargo, Scholes, ahora comentarista en las televisiones británicas y protagonista de varios podcast, no parece guardar una buena relación con el que fue en su día su compañero en el centro del campo.



- Primer revés de Carrick -

El otro resultado destacado de la jornada fue la primera derrota en Premier League del Manchester United (3º) desde la llegada en enero de su nuevo entrenador, Michael Carrick.

Fue por 2-1 en el campo del Newcastle, que se impuso con un tanto de William Osula en el 90', poco después de entrar en el partido.

Antes de ello, su equipo había abierto el marcador en el 45+6', con un penal marcado por Anthony Gordon, mientras que el brasileño Casemiro había igualado de cabeza poco después (45+9').

La victoria del Newcastle, rival del Barcelona en octavos de la Liga de Campeones, tiene más mérito ya que jugó con diez hombres desde que Jacob Ramsay vio una segunda amarilla en el 45+1'.

Gracias a su victoria, las Urracas ascienden al decimotercer lugar, mientras que el United se mantiene en el podio, con los mismos 51 puntos que el Aston Villa, y ahora solo tres sobre el Chelsea.