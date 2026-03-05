Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Manchester United ha sido una mi.... en los últimos partidos"; fuerte crítica al equipo de Carrick

"Manchester United ha sido una mi.... en los últimos partidos"; fuerte crítica al equipo de Carrick

Una leyenda del Manchester United criticó duramente a Michael Carrick, luego de que los 'diablos rojos' perdieran frente al Newcastle en la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Manchester United perdió con Newcastle en la Premier League.
Manchester United perdió con Newcastle en la Premier League.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad