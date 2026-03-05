La bronca que no se vio con Rodrigo Contreras como protagonista; dura reacción de David Ospina

Millonarios sigue en carrera en la Copa Sudamericana 2026 tras haber vencido 1-3 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, el miércoles anterior. Uno de los grandes protagonistas en el duelo único entre 'verdolagas' y 'embajadores' fue Rodrigo Contreras, autor de dos goles; uno de ellos fue un verdadero 'pepazo'.

El delantero argentino, al servicio del azul capitalino, convirtió sus tantos a los minutos 21 y 75, respectivamente, pero mientras celebraba el segundo en su cuenta personal con manos levantadas al cielo y mostrando el escudo de Millonarios a la tribuna, se terminó presentando una bronca que tuvo al número '27' y a David Ospina como protagonistas; todo quedó captado en video y que pronto se hizo viral en las redes sociales. William Tesillo también apareció en la escena.

Rodrigo Contreras, delantero argentino, de 30 años, celebra un gol con Millonarios AFP

Así fue como Contreras, en medio de su efusivo festejo, fue apartado por Leonardo Castro, pero en ese instante el golero de Nacional fue a increparlo, propinándole algunos golpes por la espalda y luego lo empujó. En el corto compartido se apreció cómo Contreras cayó al césped del Atanasio, ocasionando reclamos por parte de los dirigidos por Fabián Bustos.

Inmediatamente, hubo protestas de lado y lado hacia el árbitro de la contienda para que tomase medidas disciplinarias en contra de Ospina Ramírez, quien finalmente fue amonestado.

La otra anotación de Millonarios fue obra de Leonardo Castro, al minuto 42, desde el punto blanco del penalti. Mientras que el gol de Atlético Nacional fue obra de Nico Rodríguez, al 28 de juego.

¿Qué dijo Rodrigo Conteras de lo que pasó con David Ospina?

"Lo tomaron a mal, yo tengo un festejo con mi hijo, lo tengo tatuado acá en el cuello, que yo lo hago siempre en todos los partidos que hago gol. Capaz que él pensó (Ospina) que estaba mirando a la gente, pero yo no soy ese tipo de jugadores que provoca a la gente, no me gusta, porque tampoco me gusta que me lo hagan a mí del otro lado. Si por ahí ellos pensaron que estaba 'cargándoló' o algo así, no fue así. Si ustedes ven en los otros goles míos siempre festejo así, y también era más que nada para la foto para tener recuerdo para mi hijo; pero no me gusta faltar el respeto a ningún colega ni a la gente porque acá nos conocemos todos y hay que tener respeto por los demás", precisó el atacante de 30 años, en zona mixta con los medios de comunicación.

Acá el VIDEO de la bronca que no se vio en uno de los goles de Rodrigo Contreras en Nacional vs. Millonarios:

❌ 😳 A los jugadores de Atlético Nacional no les gustó que Rodrigo Contreras celebrara su gol…



David Ospina y William Tesillo fueron a pelearle.. ‼️



[🎥WebMasDeportes en Ig] pic.twitter.com/rb6Y06C0kp — Toque Sports (@ToqueSports) March 5, 2026