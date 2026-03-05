Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La bronca que no se vio con Rodrigo Contreras como protagonista; dura reacción de David Ospina

La bronca que no se vio con Rodrigo Contreras como protagonista; dura reacción de David Ospina

En el partido entre Atlético Nacional y Millonarios, válido por la Copa Sudamericana, se vivieron tensionantes momentos, que incluso no captó la transmisión oficial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Foto captura de pantalla de video

Publicidad

Publicidad

Publicidad