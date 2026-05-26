Rodrigo Ureña, 'picante' con la hinchada de Millonarios: "No creo que tenga que pedir perdón"

Este martes 26 de mayo, Millonarios cayó en casa por 1-2 frente a O’Higgins, por el duelo correspondiente a la última jornada del grupo C en la Copa Sudamericana; que desencadenó en la eliminación definitiva del cuadro ‘embajador’.

Y minutos después del juego, Rodrigo Ureña puso la cara y dejó ‘picantes’ declaraciones, en las que afirmó, no sentir que debía pedirle respeto a los hinchas por la eliminación, ya que, aunque las cosas no se dieron, él ha trabajado muy duro a nivel personal.

“Si estoy acá es por algo. No creo que un jugador que quede eliminado, que pierde, tiene que salir riéndose o haciéndole gestos de pedirle perdón al público y lo digo con mucho respeto, sé que no estuvimos a la altura, pero esto no habla de hoy, esto es de un semestre. Independiente de la eliminación de hoy, que fue la gota que rebalsa el vaso totalmente, pero durante todo el semestre no estuvimos a la altura”, indicó de entrada el futbolista ‘albiazul’.

“Durante todo el semestre no estuvimos a la altura. En los equipos grandes uno siempre tiene que ganar”.



Declaraciones de Rodrigo Ureña luego de la derrota 1-2 vs. O'Higgins por Copa Sudamericana.#MillonariosEsSuHinchada pic.twitter.com/KeVl5UXefo — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) May 27, 2026

¿Cómo tomar la eliminación a nivel personal?

“Creo que soy demasiado autocrítico conmigo mismo, demasiado incluso, porque personalmente podría decir muchas cosas, podría hablar de muchas cosas, de muchas cosas que uno trata de hacer, jugar lesionado, cosas que ustedes en realidad como periodistas nunca van a saber o la gente nunca se va a enterar”.

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"Uno también trata y hace esfuerzo de poder estar. No sé si se dieron cuenta, pero con Sao Paulo estaba desgarrado y hoy día también jugué desgarrado. Entonces, como te digo, sé y soy súper consciente de que no venimos haciendo las cosas bien”.

¿Qué mensaje enviarle a la hinchada?

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“Pedirle disculpas a la hinchada que viene desinteresadamente a ver al equipo de sus amores, paga su entrada, su entrada que por ahí se puede gastar, no sé, comiendo con su familia y lamentablemente vienen por su pasión, se les entiende y también se les respeta. Principalmente es eso, pero no puedo decir que voy a pedirles perdón porque yo he trabajado; yo personalmente siento que he trabajado. No se me han dado las cosas, quizás no se me han dado las cosas”.

¿Rodrigo Ureña seguirá en Millonarios?

“Yo por ahora tengo un contrato vigente con el club. Voy a descansar unos días porque vengo de una seguidilla de 25 partidos en menos de cuatro meses, que es una locura. Si yo no quisiera estar en Millonarios, créeme que la cosa sería totalmente distinta y no lo vería en cancha. Y por ahora yo presiento personalmente que trato de dar lo mejor de mí. Que no me salgan, o a veces salgan y a veces no salgan las cosas, ese es otro tema, pero vuelvo y lo reitero a la gente, voy a seguir trabajando”.