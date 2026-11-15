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Gol Caracol  / Ronaldinho, siempre humilde; hermoso gesto con un niño en su regreso a las canchas

Ronaldinho, siempre humilde; hermoso gesto con un niño en su regreso a las canchas

Por la fecha 14 de la Serie C, se dio el tan esperado debut de Ronaldinho, quien no jugaba un partido profesional desde el 26 de septiembre de 2015, con Fluminense.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Ronaldinho, en su debut con Ravenna, por la Serie C de Italia
Ronaldinho, en su debut con Ravenna, por la Serie C de Italia
Captura de pantalla de video

Ronaldinho está de regreso. Este domingo 15 de noviembre, dijo presente como titular en el partido entre Ravenna y Forlí, y eso significó su vuelta a las canchas, en un partido profesional, luego de más de 11 años.

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Como era de esperarse, las miradas se centraron en el astro brasileño y, por eso, sus gestos nunca pasaron desapercibidos. Prueba de ello fue lo ocurrido con el niño que lo acompañó en la salida al terreno de juego.

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Allí, Ronaldinho le hizo conversación y hasta le sacó una sonrisa. La imagen dio de qué hablar y se resaltó la humildad y alegría que siempre lo caracterizó. Recordemos que este encuentro fue válido por la Serie C.

Debut de Ronaldinho con Ravenna vs Forlì en el fútbol italiano
Debut de Ronaldinho con Ravenna vs Forlì en el fútbol italiano
Instagram Oficial del Ravenna

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Vea el gesto de Ronaldinho con un niño en Ravenna vs. Forlí

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Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna contra Forlí, en un partido de la tercera división de Italia
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