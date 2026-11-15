Ronaldinho, siempre humilde; hermoso gesto con un niño en su regreso a las canchas

Ronaldinho está de regreso. Este domingo 15 de noviembre, dijo presente como titular en el partido entre Ravenna y Forlí, y eso significó su vuelta a las canchas, en un partido profesional, luego de más de 11 años.

Como era de esperarse, las miradas se centraron en el astro brasileño y, por eso, sus gestos nunca pasaron desapercibidos. Prueba de ello fue lo ocurrido con el niño que lo acompañó en la salida al terreno de juego.

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Allí, Ronaldinho le hizo conversación y hasta le sacó una sonrisa. La imagen dio de qué hablar y se resaltó la humildad y alegría que siempre lo caracterizó. Recordemos que este encuentro fue válido por la Serie C.

Debut de Ronaldinho con Ravenna vs Forlì en el fútbol italiano Instagram Oficial del Ravenna

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Vea el gesto de Ronaldinho con un niño en Ravenna vs. Forlí

¡CON USTEDES, RONALDINHO GAÚCHO!



El brasileño entró al campo de juego con sus compañeros de Ravenna y su sonrisa característica.#RonaldinhoEnDSPORTS pic.twitter.com/OaSgrPPAzk — DSPORTS (@DSports) November 15, 2026