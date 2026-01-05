Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Rúben Amorim no es más el técnico del Manchester United; la paciencia y el tiempo se acabaron

Rúben Amorim no es más el técnico del Manchester United; la paciencia y el tiempo se acabaron

En la Premier League otro de los equipos grandes también decidió darle fin a la era de su entrenador. Rúben Amorim dejó su cargo tras recibir la notificación del despido.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Rubén Amorim, director técnico portugués
Rubén Amorim, director técnico portugués
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad