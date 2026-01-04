Luis Díaz, testigo de una polémica en Bayern Múnich; "definitivamente, quiero ir al Real Madrid"

Luis Díaz llegó a Alemania y, además del reto deportivo, se encontró con una nueva cultura. Sumado al tradicional 'oktoberfest', donde se le vio muy activo, este domingo 4 de enero, dijo presente en un evento donde Bayern Múnich, con sus jugadores, directivos y cuerpo técnico, compartió con sus hinchas, que hacen parte de un exclusivo club de fans. Allí, el guajiro dio de qué hablar, pero no fue el único.

Lennart Karl, joven jugador de 17 años y quien es considerado como una de las grandes promesas del fútbol alemán, protagonizó unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. Luego de ser consultado por lo que ha vivido a lo largo de la temporada, de la mano del entrenador, Vincent Kompany, consolidado como un jugador importante por primera vez en su carrera, su respuesta fue impactante.

"El Bayern Múnich es un club muy grande. Jugar allí es un sueño. Pero no voy a negar que, en algún momento, definitivamente quiero ir y ser parte del Real Madrid", sentenció. Razón por la que los comentarios de los aficionados del conjunto bávaro no fueron los más positivos en redes sociales, criticando al futbolista y pidiéndole un poco más de sentido de pertenencia por el equipo donde juega.

Lennart Karl: “Playing for Bayern is a dream. But at some point I definitely want to go to Real Madrid.”



Hasta el momento, Lennart Karl acumula un total de 989 minutos, repartidos en 22 partidos, donde ha marcado seis goles y brindado dos asistencias. De igual manera, ha hecho parte de los procesos juveniles de la Selección de Alemania, vistiendo la camiseta en las categorías Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-21. Eso sí, hasta el momento, no ha hecho parte de una convocatoria del equipo absoluto.



Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga Getty Images

Por ahora, se enfocará en lo que se avecina que es el regreso a la acción en la Bundesliga. El próximo domingo 11 de enero, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), Bayern Múnich recibirá a Wolfsburgo, en el Allianz Arena, por la fecha 16. Recordemos que el equipo de Luis Díaz y compañía es líder con 41 puntos y una diferencia de gol de +41, seguido de Borussia Dortmund, que tiene 32 unidades.