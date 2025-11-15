Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Rusia volvió a perder después de dos años: terminó una racha de 18 partidos invicta

Rusia volvió a perder después de dos años: terminó una racha de 18 partidos invicta

En la fecha FIFA de noviembre, se presentó un hecho que no pasó desapercibido y ha dado de qué hablar, ya que Rusia no caía desde septiembre de 2023.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2025
Jugadores de la Selección Rusia en un partido preparatorio para el Mundial 2026
Jugadores de la Selección Rusia en un partido preparatorio para el Mundial 2026
