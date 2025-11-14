Temor por Cristiano Ronaldo y el Mundial 2026; alarmas encendidas en Portugal

Portugal dejó escapar una oportunidad inmejorable para asegurar su clasificación al Mundial de 2026. En la quinta jornada del grupo F de las Eliminatorias UEFA, la selección dirigida por Roberto Martínez cayó 2-0 ante Irlanda, una derrota inesperada que dejó en evidencia varias falencias del equipo y, además, encendió las alarmas por un episodio que tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo.

El combinado portugués sufrió con la intensidad irlandesa y terminó doblegado por un doblete de Troy Parrott. Sin embargo, más allá del resultado, lo que realmente generó impacto fue la expulsión del capitán. Sobre el minuto 61, Cristiano Ronaldo recibió inicialmente una tarjeta amarilla tras un choque con Dara O’Shea, pero después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro sueco Glenn Nyberg consideró que hubo agresión y cambió su decisión, mostrando la tarjeta roja directa.

El delantero del Al Nassr, de 40 años, no podrá estar en el duelo de este domingo frente a Armenia, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos.



¿En riesgo la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial?

Cristiano Ronaldo salió expulsado en duelo con Portugal, en Eliminatorias. Foto: AFP.

La expulsión del ‘Bicho’ ha generado preocupación en Portugal, no solo por su ausencia inmediata, sino por la sanción adicional que podría imponerle la FIFA. Dependiendo de la gravedad que determine la Comisión Disciplinaria, Cristiano podría perderse no solo el próximo partido de Eliminatorias, sino también compromisos del Mundial.

De acuerdo con el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, las agresiones, entre estas los codazos como el cometido por Ronaldo, conllevan un castigo mínimo de tres partidos oficiales. Debido a que Portugal solo tiene un partido restante en las Eliminatorias, los encuentros que falten por cumplir se trasladarían directamente a la Copa del Mundo. Esto significa que, si se confirma la sanción mínima, el capitán portugués podría perderse dos de los tres partidos de la fase de grupos, dejando a su selección sin su máxima figura en gran parte del arranque del torneo.

La inquietud aumenta porque Portugal aún no tiene asegurado su boleto al Mundial. Aunque parte con ventaja, llega a la última fecha dependiendo de sí mismo: es líder del grupo F con 10 puntos, dos más que Hungría. Una victoria frente a Armenia le bastaría para confirmar su presencia en la cita orbital, pero el equipo llega con dudas tras la derrota y la polémica expulsión de su principal referente.

Mientras Portugal se prepara para un duelo decisivo, el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo en la competición se mantiene en vilo. La decisión final de la FIFA podría cambiar drásticamente el panorama del combinado luso para 2026.