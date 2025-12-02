Samuel Eto'o, en el 'ojo del huracán': tomó polémica decisión, tras ser reelegido

El entrenador belga Marc Brys fue despedido del puesto de seleccionador de Camerún por la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot), veinte días antes del inicio de la Copa África de Naciones (CAN) en Marruecos.

En el puesto desde abril de 2024, Brys, de 63 años, mantenía un enfrentamiento abierto con la Fecafoot y su presidente, el exfutbolista Samuel Eto'o, que acaba de ser reelegido en el cargo.

Los Leones Indomables no estarán en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, pero ostentan el récord de nación africana con más participaciones en un Mundial con ocho presencias.

En la fase de grupos de las eliminatorias africanas perdieron el pase directo al Mundial contra Cabo Verde, y el mes pasado se inclinaron en el repechaje contra República Democrática del Congo.



Samuel Eto'o, presidente de la federación camerunesa de fútbol ISSOUF SANOGO/AFP

El sustituto de Brys será el técnico local David Pagou, de 56 años, que cuenta con experiencia en el campeonato camerunés, en el que ha dirigido entre otros al Coton Sport, equipo dominante en el país.

En la CAN, que se disputará en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero, los Leones Indomables se enfrentarán en el Grupo F a la defensora del título Costa de Marfil, a Gabón y a Mozambique.