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Gol Caracol  / Santa Fe, ¡atención!; así le fue a Vasco da Gama en Brasil, previo a duelo por Sudamericana

Santa Fe, ¡atención!; así le fue a Vasco da Gama en Brasil, previo a duelo por Sudamericana

El cuadro brasileño volvió a tener un 'tropezón' en el Brasileirao y, a puertas de lo que será el cruce con el 'león' por Copa Sudamericana; está en puestos de descenso por su liga local.

Por: AFP
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Marino Hinestroza Carlos Cuesta Vasco da Gama
Marino Hinestroza y Carlos Cuesta con Vasco da Gama - Foto:
AFP

El Fluminense igualó al Athletico Paranaense en la tercera plaza del Campeonato Brasileño tras vencer este sábado por 1-0 al Vasco da Gama, en el derbi carioca de la 26ª jornada del torneo.

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El triunfo llena de moral al Flu, que encadenó su sexto partido invicto desde la llegada de Marcão al banquillo y que el martes recibe al Platense argentino en la ida de los cuartos de final de la Libertadores.

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Un centro desde la izquierda del venezolano Yeferson Soteldo en el minuto 61, que remató a gol el argentino Lucho Acosta, le dio los tres puntos al equipo carioca.

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"La victoria nos da mucha moral para hacer un gran partido el martes. Tenemos que aprovechar que jugamos en casa y hacer unos primeros 90 minutos buenos", explicó Lucho Acosta sobre el duelo continental.

Por su parte, el Vasco sigue con su pésima campaña en liga, donde es el primer equipo en descenso.

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Ese abismo liguero contrasta con el buen momento vascaíno en las dos copas: está clasificado para las semifinales de la Copa de Brasil y este martes juega en Bogotá la ida de cuartos de la Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

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Cabe destacar que el encuentro de ida frente a los colombianos, se disputará este martes 8 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Ya para la vuelta, todo se definirá el martes 15 de septiembre en territorio brasileño. Este encuentro también se jugará a las 5:00 p.m. (hora de nuestro país).

El clasificado deberá jugar contra Boca Juniors o Sao Paulo en las semifinales del certamen continental.

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Colprensa

Entre otras cosas, es importante destacar que Flu llegó a los 45 puntos, los mismos que el Athletico Paranaense, y siete menos que el líder Palmeiras, mientras que el Vasco tiene 25 unidades, las mismas que el Mirassol, el primer equipo fuera del descenso.

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