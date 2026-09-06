Vea el fuerte accidente de Charles Leclerc en Monza que provocó que la carrera se detuviera

El Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Monza, fue interrumpudo, con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Leclerc -ganador en Monza, por segunda vez, hace dos años-, que había salido tercero, perdió el control de su Ferrari en la tercera de las 53 vueltas a las que está prevista la carrera y chocó contra las barreras en la Parabólica, la última de las once curvas del templo de la velocidad.

La carrera se reanudó una vez fueron reparados los desperfectos provocados en las barreras de protección por el coche de Leclerc, que salió por su propio pie del Ferrari y no tuvo lesión alguna.

¡PÉSIMO ARRANQUE PARA FERRARI EN CASA! Charles Leclerc perdió el control de su monoplaza en la curva y sufrió un fuertísimo choque contra el muro.



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En el momento de la interrupción, el británico George Russell (Mercedes) lideraba la prueba por delante del francés Pierre Gasly (Alpine), que había salido desde la 'pole'; y el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) era tercero, un puesto por delante del otro Alpine, el del argentino Franco Colapinto.



Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en la Fórmula 1. /AFP

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); líder del Mundial, que, por sanción, salió desde el decimonoveno puesto, ocupaba la duodécima plaza en una carrera en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -que salió desde el 'pit lane'- eran decimosexto y vigesimoprimero, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) decimoséptimo.