Vea acá el penalti tapado por Camilo Vargas, en Atlas vs. Atlante, en la Liga MX

En el estadio Jalisco, el Atlante del entrenador mexicano Miguel Herrera le sacó el empate de visita 1-1 al Atlas dirigido por el argentino Hernán Crespo.

Los Zorros del Atlas llegaron a 13 puntos y se mantuvieron en el quinto lugar.

Los Potros de Hierro del Atlante quedaron en la decimocuarta posición con siete unidades.

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"Pagamos a un precio muy caro los errores, pero hemos construido mucho. Estamos en un proceso en el que nos gustaría mantener los momentos de buen fútbol por mucho más tiempo", dijo Crespo.



Camilo Vargas es el MEJOR portero para tapar penales que haya visto 🧤



Semana con semana le marcan un penal al Atlas en contra y siempre los tapa 🔥 pic.twitter.com/fxa999t2Tt — Alee (@ImAleeJeje) September 6, 2026

"Nos faltó ser un poco más precisos en el último pase en zona de gol, porque estábamos construyendo muy bien", añadió.

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Luís Esteves, recién fichado por los Zorros, volvió a mostrar su calidad en el disparo de media distancia, y por esa vía consiguió el 1-0 al minuto 7.

El portugués lleva dos goles en el balompié mexicano. El anterior, en la cuarta fecha ante Tigres, también fue con un tiro desde fuera del área.

Al 35', el Atlante tuvo un penal a favor. El ecuatoriano Jhojan Julio cobró el castigo y el portero colombiano Camilo Vargas se lanzó a la izquierda para atajarlo.