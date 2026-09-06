¿Por qué se acortó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026? Habló el director de carrera

La decisión de recortar la decimoquinta etapa de la Vuelta a España que se disputa entre Palma del Río y Córdoba fue producto de "una petición de los corredores", según declaró en la salida el director de la carrera, Javier Guillén.

La organización activó el protocolo para condiciones meteorológicas extremas, lo que produjo un recorte de 80 km en la etapa de este domingo, una decisión encaminada a proteger la salud de los ciclistas y del resto de integrantes de la carrera ante las temperaturas cercanas a los 40 grados.

Richard Carapaz, Primoz Roglic, Enric Mas y Felix Gall en la Vuelta a España 2026 Getty Images

"La iniciativa de activar el protocolo parte de los corredores", señaló Guillén ante los medios en la salida de Palma del Río.