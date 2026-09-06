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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué se acortó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026? Habló el director de carrera

¿Por qué se acortó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026? Habló el director de carrera

La jornada que bajó el telón de la segunda semana de la Vuelta a España 2026 sufrió cambios importantes de última hora y ya se conoció la razón de dicha decisión.

Por: EFE
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Enric Mas, ciclista español del Movistar Team, es líder de la Vuelta a España 2026
Enric Mas, ciclista español del Movistar Team, es líder de la Vuelta a España 2026
AFP

La decisión de recortar la decimoquinta etapa de la Vuelta a España que se disputa entre Palma del Río y Córdoba fue producto de "una petición de los corredores", según declaró en la salida el director de la carrera, Javier Guillén.

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La organización activó el protocolo para condiciones meteorológicas extremas, lo que produjo un recorte de 80 km en la etapa de este domingo, una decisión encaminada a proteger la salud de los ciclistas y del resto de integrantes de la carrera ante las temperaturas cercanas a los 40 grados.

Richard Carapaz, Primoz Roglic, Enric Mas y Felix Gall en la Vuelta a España 2026
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Definición de la etapa 14 de la Vuelta a España, entre Marco Brenner y Santiago Buitrago
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