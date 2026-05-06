Santa Fe se confió y Corinthians se lo empató al final; 1-1 en El Campín, por Libertadores

Un gol del central Gustavo Henrique, al minuto 92, amargó este miércoles la celebración del Independiente Santa Fe y le permitió al Corinthians llevarse un empate 1-1 de su visita a Bogotá, en la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores que lo acerca a octavos de final.

El defensor empató así el partido que iban ganando los capitalinos con un tanto del veterano goleador Hugo Rodallega, de 40 años.

Con el resultado de este encuentro, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, el equipo brasileño mantiene el liderato con 10 puntos, seguido del Platense con seis, de los colombianos con dos y del Peñarol con uno. La cuarta jornada de este grupo se completará este jueves con el partido entre los argentinos y los uruguayos.

Los anfitriones, necesitados de un triunfo, salieron a buscar la victoria y tuvieron su primera oportunidad al minuto 2 con un remate de larga distancia del argentino Nahuel Bustos que atajó el portero Hugo Souza.



El Timao respondió al 15 con un cabezazo del centrocampista Raniele que salvó, exigido, el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo.

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El partido cayó en un pozo del que sólo lograron salir los dos equipos con escaramuzas, como un remate de Rodallega que pasó por encima de la portería de Souza.

En el segundo tiempo, Santa Fe volvió a salir con todo y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate en el área de Rodallega que atajó el guardameta brasileño.

Santa Fe en la Copa Libertadores - Foto: Colprensa

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Al 60 por fin llegó el gol de los colombianos cuando el extremo Jáder Obrián, quien había ingresado unos minutos antes, filtró un pase para Rodallega, que en el mano a mano venció la resistencia de Souza. Sin embargo, la celebración estuvo en suspenso durante un par de minutos en los que el VAR revisó si había fuera de lugar.

Tras la anotación, el equipo capitalino logró mantener el dominio del partido, pues pesaron poco el extremo inglés Jesse Lingard, el volante Breno Bidon y el goleador Yuri Alberto.

Tampoco pesaron Dieguinho, que reemplazó a André, ni el peruano André Carrillo, que sustituyó en los minutos finales a Raniele.

En el 92, sin embargo, Matheuzinho mandó un centro en el que Gustavo Henrique, que a estas alturas del partido ya jugaba como un atacante más, mandó el balón al fondo con un cabezazo y amargó la celebración de los colombianos.

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Tras el pitido final, se formó una pelea en el área de Corinthians, los jugadores y miembros de los banquillos se fueron a los golpes, pero el incidente no pasó a mayores.

En la próxima jornada, Santa Fe recibirá al Platense el 19 de mayo y dos días después Corinthians visitará al Peñarol.