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Gol Caracol  / Santa Fe se confió y Corinthians se lo empató al final; 1-1 en El Campín, por Libertadores

Santa Fe se confió y Corinthians se lo empató al final; 1-1 en El Campín, por Libertadores

Este miércoles Independiente Santa Fe estuvo cerca de conseguir su primera victoria en la actual fase de grupos de la Copa Libertadores, pero en tiempo de adición igualaron los brasileños.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Hugo Rodallega Santa Fe vs Corinthians
Hugo Rodallega celebra gol en Santa Fe vs Corinthians - Foto:
AFP

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