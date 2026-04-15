Santa Fe sufrió un golazo de media volea contra Corinthians en la Copa Libertadores

Santa Fe hizo hasta lo imposible en el Neo Química Arena, pero no le alcanzó. Este miércoles 15 de abril, por la segunda jornada de la Copa Libertadores, visitó a Corinthians, uno de los favoritos al título, y fue superado por 2-0. Allí, los autores de los goles fueron Raniele y Gustavo Henrique, dejando con las manos vacías al 'león'.

Justamente, el segundo tanto se llevó las miradas por la manera en la que definió el jugador del club brasileño. Una especie de media volea, imposible de atajar para el guardameta, Andrés Mosquera Marmolejo, le permitió sentenciar todo.

Corinthians vs. Santa Fe. Getty Images.

Vea el gol de Gustavo Henrique con Corinthians vs Santa Fe por Copa Libertadores

Gol de Corinthians



Gustavo Henrique pone el segundo para el local vs. Santa Fe



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