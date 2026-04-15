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Gol Caracol  / Santa Fe sufrió un golazo de media volea contra Corinthians en la Copa Libertadores

Santa Fe sufrió un golazo de media volea contra Corinthians en la Copa Libertadores

Sobre el minuto 80, en el Neo Química Arena, Gustavo Henrique se inventó una pirueta para inflar las redes y liquidar el partido frente a Independiente Santa Fe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Gustavo Henrique, jugador de Corinthians, celebra su gol contra Santa Fe, por la Copa Libertadores
Gustavo Henrique, jugador de Corinthians, celebra su gol contra Santa Fe, por la Copa Libertadores
AFP

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