Partido 'picante' en Copa Sudamericana; insultos y empujones en Olimpia vs Barracas Central

Nadie se guarda a nada a nivel internacional y así quedó en evidencia en la Copa Sudamericana. Este miércoles 15 de abril, por la segunda jornada del grupo G, Olimpia recibió a Barracas Central. Allí, la pierna fuerte se llevó las miradas, ante la falta de ocasiones de gol. Por eso, las cosas no terminaron bien en el primer tiempo.

Cuando ambos equipos se dirigían a los vestuarios, al encontrarse en el túnel, dieron inicio a una batalla campal. Empujones, insultos, de todo pasó en poco tiempo. Por fortuna, no pasó a mayores y luego de separar a varios jugadores, la 'calentura' bajó y se dirigieron a los camerinos, donde llevar a cabo sus respectivas charlas.



Así fue la pelea en Olimpia vs Barracas Central por Copa Sudamericana