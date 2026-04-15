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Gol Caracol  / Partido 'picante' en Copa Sudamericana; insultos y empujones en Olimpia vs Barracas Central

Partido 'picante' en Copa Sudamericana; insultos y empujones en Olimpia vs Barracas Central

En el estadio Defensores del Chaco, por la fecha 2 de Copa Sudamericana, se presentó una pelea entre los jugadores de ambos equipos que quedó registrada en video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Discusión en Olimpia vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana 2026
Discusión en Olimpia vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana 2026
Captura de pantalla de video

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