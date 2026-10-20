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Gol Caracol  / Santa Fe vs. Corinthians, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Santa Fe vs. Corinthians, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Este miércoles habrá partidazo en la Copa Libertadores Femenina 2026 entre Santa Fe y Corinthians, en tierras ecuatorianas. 'Leonas' y 'timaos' se juegan el primer lugar del grupo A. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto oficial de Santa Fe femenino

Tras asegurar su tiquete a los cuartos de final con puntaje perfecto en las dos primeras jornadas, Santa Fe enfrenta su prueba de fuego en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las 'leonas' se miden ante el poderoso Corinthians en el cierre del grupo A, en un choque directo donde estará en juego la cima de la zona.

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Las dirigidas por Omar Ramírez llegan motivadas a este encuentro, luego de haberle remontado 2-1 al Colo-Colo con un agónico tanto de Mariana Zamorano. Y antes, se habían impuesto 2-3 a Caracas de Venezuela. Sin embargo, al frente tendrán a un rival histórico y habitual candidato al título continental.

Independiente Santa Fe venció a Colo Colo, por la fecha 2 de la Copa Libertadores femenina 2026
Independiente Santa Fe venció a Colo Colo, por la fecha 2 de la Copa Libertadores femenina 2026
Twitter de Santa Fe

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Y es que las 'timao', que son las vigentes campeonas de la Copa Libertadores Femenina, arriban al enfrentamiento contra Santa Fe tras haber goleado 7-0 a Caracas con una gran presentación de Duda Sampaio y la internacional con la Selección Colombia, Gisela Robledo. Y previo a esto, le ganaron 2-0 al Colo Colo.

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Así las cosas, será un compromiso de 'quilates' en el estadio Banco de Guayaquil (IDV) entre dos escuadras que han mostrado buen fútbol en el certamen de la Conmebol, aunque, hay que precisar, que las brasileñas se han mostrado letales y punzantes, con mejor dinámica que las colombianas. Pero lo que sí está claro es que el buen fútbol está garantizado.

Santa Fe vs. Corinthians, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por la Copa Libertadores Femenina:

  • Día: miércoles 21 de octubre del 2026.
  • Jornada: tercera fecha del grupo A.
  • Hora: 3:00 p.m. (de Colombia).
  • Estadio: Banco de Guayaquil - IDV- (Ecuador)
  • Transmisión por TV: Win y Pluto TV.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
Corinthians femenino en un partido de Libertadores Femenil
Corinthians femenino en un partido de Libertadores Femenil
AFP

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Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y polémicas. Por supuesto, la crónica del partido, cómo quedó la tabla y de cuál será el próximo rival de Santa Fe femenino en los cuartos de final.

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