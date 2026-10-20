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Gol Caracol  / Ni la victoria sobre Barcelona relaja a Luis Enrique: "Seguiremos luchando, la presión me da igual"

Ni la victoria sobre Barcelona relaja a Luis Enrique: "Seguiremos luchando, la presión me da igual"

Tras el triunfo por 4-2 sobre Barcelona en la Champions League, Luis Enrique aplaudió el sacrificio colectivo de los suyos, quienes mostraron una madurez táctica en el Parque de los Príncipes.

Por: EFE
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Luis Enrique, técnico del Barcelona.
Luis Enrique, técnico del Barcelona.
Foto: AFP

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, alabó el partido de su equipo en la victoria contra el Barcelona por 4-2 en la Champions League y la atribuyó a su capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones.

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"Hemos hecho un primer tiempo sensacional en términos defensivos, hemos recuperado balones arriba y hemos creado ocasiones para marcar más goles. Y también hemos mostrado capacidad de superar situaciones difíciles cuando el Barcelona ha tenido quince minutos de dominio en el segundo tiempo, hemos estado bien en el bloque bajo y hemos sabido jugar al contragolpe. Esa es nuestra fuerza, nuestra capacidad de adaptarnos", señaló el técnico español.

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Luis Enrique destacó la importancia de haber sabido imponer su estilo a un rival con tanta calidad como el Barcelona. "Este es nuestro estilo, agresivo. Y con nuestros aficionados es más fácil presionar, porque sentimos la energía que nos mandan. Es la mejor manera de ganar. Pero eso demuestra la dificultad de presionar a jugadores como Pedri, Lamine, Olmo, Raphinha, Gordon, Espart, Cubarsí,... tienen mucha calidad. Eso demuestra qué tipo de equipo somos. Es el máximo nivel que puedes afrontar", comentó.

Luis Enrique, DT del PSG, dándole instrucciones a Hakimi.
Luis Enrique, DT del PSG, dándole instrucciones a Hakimi.
Foto: AFP

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"Me da igual la presión. No es un partido decisivo, pero seguiremos luchando para ganar cada partido. Esa es la mentalidad del equipo, su ADN", agregó.

"El Barça venía de marcar 4,3 goles por partido y hoy solo han marcado dos, eso quiere decir que hemos hecho bien nuestro trabajo. Además, hemos marcado cuatro, lo que demuestra la calidad individual y colectiva", señaló.

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Pese a la victoria, Luis Enrique afirmó que "todo está por hacer" y recordó que el año pasado a estas alturas de la competición tenían los mismos puntos y no acabaron entre los ocho mejores.

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El técnico destacó la aportación defensiva de sus delanteros como una de las claves de la victoria y aseguró que tiene a los mejores jugadores a sus órdenes.

"Siempre les trasmito que son los mejores, es bueno para su confianza, cuando ganas y cuando no van bien las cosas", indicó.

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