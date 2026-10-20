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Gol Caracol  / Hansi Flick: "No quiero que parezca una excusa, pero los errores llegan cuando no estás fresco"

Hansi Flick: "No quiero que parezca una excusa, pero los errores llegan cuando no estás fresco"

El DT del Barcelona, Hansi Flick, atribuyó la derrota por 4-2 contra el PSG a la falta de frescura física de sus futbolistas, provocada por el enorme desgaste de las últimas semanas.

Por: EFE
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Hansi Flick, DT del Barcelona, junto a Raphinha.
Hansi Flick, DT del Barcelona, junto a Raphinha.
Foto: AFP

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, aseguró que a su equipo le faltó algo de frescura en el duelo de Champions League en el que este martes perdió por 4-2 contra el París Saint-Germain (PSG), en el Parque de los Príncipes.

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"No quiero que parezca una excusa, pero los errores llegan porque a veces no estás fresco. Lo que ha hecho el equipo estos últimos quince días es increíble, pero ha costado mucha energía, con y sin balón", afirmó el técnico, quien dijo que también se vieron afectados por el incidente de vuelo del pasado sábado, cuando se vieron obligados a quedarse a dormir en Sevilla por el temporal: "No es la mejor recuperación".

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"Eso puede explicar por qué no estuvimos a nuestro máximo nivel", aseguró el técnico, que indicó que pese a todo vio cosas positivas en el equipo y aseguró que "hay que analizar lo que pasó para corregir errores".

PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
AFP

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El técnico también lamentó las bajas de Eric García y Jules Koundé y reconoció que dejó a Rodri en el banquillo pensando en el 'clásico' del domingo contra el Real Madrid.

"¿Para qué ocultarlo? Ha jugado mucho con la selección y con nosotros en los últimos partidos tras el parón. Hablé con él esta mañana y le dije que tomaríamos esa decisión", señaló.

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"Pero creo que Bernal ha jugado bien, creo que ha hecho un buen partido y que la decisión ha sido la adecuada. Espero que Rodri recupere y esté fresco para el domingo", indicó.

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Flick reconoció que su equipo "cometió muchos errores", consideró que hicieron un buen tiempo y que en el segundo "hubo cosas mejorables".

Reconoció que el PSG es un gran rival que crea muchas ocasiones, alabó la actuación de Joan García y reconoció que tras el tercer gol de los franceses su equipo bajó los brazos, lo que les permitió conseguir el cuarto.

Hansi Flick, DT del Barcelona, en medio del partido contra PSG por la Champions League.
Hansi Flick, DT del Barcelona, en medio del partido contra PSG por la Champions League.
Foto: AFP

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Restó importancia a la derrota porque "los títulos se ganan en mayo" y aseguró que pese a todo fue "un buen test para el equipo, que demostró cosas buenas y mucho potencial".

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