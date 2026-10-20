Caos en el General Santander; hinchas vulneraron la seguridad para colarse a Cúcuta vs. Nacional

Momentos de alta tensión y desorden se registraron a las afueras del estadio General Santander, a pocos minutos del inicio del compromiso entre el Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. La alteración del orden público se desató cuando decenas de personas ingresaron de manera no autorizada al escenario deportivo, provocando la indignación de los aficionados que hacían fila con boleta en mano.

Según reportes del diario 'La Opinión', varios individuos vulneraron la seguridad en el sector de la tribuna sur del estadio, corriendo y saltando los anillos de control para colarse al recinto deportivo. La situación generó tumultos y fuertes reclamos por parte de los asistentes que aguardaban su turno de forma regular.

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Ante el caos generado, las Fuerzas de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNDMO) y efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta tuvieron que intervenir para retomar el control. Las autoridades reforzaron de inmediato los filtros de acceso e intensificaron los cordones de seguridad en el perímetro del estadio.

#Cúcuta | Se registran desórdenes en el ingreso al estadio General Santander previo al encuentro entre #Cúcuta y #Nacional. La Policía hace presencia en la zona. @laopinion_col pic.twitter.com/LupqRAKldl — Diario La Opinión (@laopinion_col) October 20, 2026

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Estos incidentes se producen en la previa de uno de los partidos más esperados de la jornada, marcado por el regreso de James Rodríguez a su tierra natal. Aunque la plaza del General Santander contaba con un dispositivo de seguridad reforzado y restricciones específicas para las barras bravas, los controles colapsaron momentáneamente en uno de los accesos.



Lo cierto es que esto empaña el inicio del compromiso que está pactado para las 6:30 de la tarde.