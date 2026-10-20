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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Caos en el General Santander; hinchas vulneraron la seguridad para colarse a Cúcuta vs. Nacional

Caos en el General Santander; hinchas vulneraron la seguridad para colarse a Cúcuta vs. Nacional

Momentos de alta tensión y desorden se vivieron en la previa del partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional en el General Santander, donde decenas de personas vulneraron los filtros de seguridad y saltaron las vallas de la tribuna sur para ingresar sin boleta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Disturbios a las afueras del General Santander, previo a Cúcuta vs. Nacional.
Disturbios a las afueras del General Santander, previo a Cúcuta vs. Nacional.
Fotos: captura de pantalla de video

Momentos de alta tensión y desorden se registraron a las afueras del estadio General Santander, a pocos minutos del inicio del compromiso entre el Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. La alteración del orden público se desató cuando decenas de personas ingresaron de manera no autorizada al escenario deportivo, provocando la indignación de los aficionados que hacían fila con boleta en mano.

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Según reportes del diario 'La Opinión', varios individuos vulneraron la seguridad en el sector de la tribuna sur del estadio, corriendo y saltando los anillos de control para colarse al recinto deportivo. La situación generó tumultos y fuertes reclamos por parte de los asistentes que aguardaban su turno de forma regular.

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Ante el caos generado, las Fuerzas de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNDMO) y efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta tuvieron que intervenir para retomar el control. Las autoridades reforzaron de inmediato los filtros de acceso e intensificaron los cordones de seguridad en el perímetro del estadio.

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Estos incidentes se producen en la previa de uno de los partidos más esperados de la jornada, marcado por el regreso de James Rodríguez a su tierra natal. Aunque la plaza del General Santander contaba con un dispositivo de seguridad reforzado y restricciones específicas para las barras bravas, los controles colapsaron momentáneamente en uno de los accesos.

Lo cierto es que esto empaña el inicio del compromiso que está pactado para las 6:30 de la tarde.

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