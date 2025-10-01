Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Santa Fe y Cali debutan en Copa Libertadores Femenina: hora y TV para todos los partidos

Santa Fe y Cali debutan en Copa Libertadores Femenina: hora y TV para todos los partidos

Los aficionados de los 2 equipos que representarán a Colombia en el certamen continental podrán seguir en directo cada encuentro de la competición.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Santa Fe y Deportivo Cali en Copa Libertadores Femenina: hora y TV.jpg
Santa Fe, el primer equipo colombiano que tendrá acción.
Foto: @LeonasSantaFe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad