Santa Fe y Cali debutan en Copa Libertadores Femenina: hora y TV para todos los partidos

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali afrontarán la Copa Libertadores Femenina 2025 de Argentina a partir del jueves 2 y viernes 3 de octubre, respectivamente, cuando se disputará la primera fecha de la fase de grupos.

Las ‘Leonas’ serán las primeras en tener acción como parte del cuadrangular A, en que tendrán que medirse, en su orden, con: Always Ready de Bolivia (octubre 2), Independiente del Valle de Ecuador (octubre 5) y Corinthians de Brasil (octubre 8).

Entretanto, a las ‘Azucareras’ les corresponderá enfrentar en el grupo D a Libertad de Paraguay (octubre 3), Nacional de Uruguay (octubre 6) y Universidad de Chile (octubre 9).

Particularmente, todos los compromisos de la escuadra ‘cardenal’ serán a las 6:00 p, m., hora colombiana, mientras que la totalidad de las presentaciones del elenco verde del Valle del Cauca será a las 2:00 de la tarde.

El objetivo de ambos elencos será quedar en el primer o segundo lugar de su zona para así avanzar a cuartos de final, ya que en este campeonato no habrá premio para los mejores terceros.

Las albirrojas, que el año pasado perdieron la final de la Copa Libertadores Femenina 2-0 contra Corinthians de Brasil, consiguieron su cupo gracias a su reciente subtítulo en la liga colombiana, mientras que el cuadro caleño lo hizo como campeón de ese torneo.



Hora y TV para ver a Santa Fe y Cali en Copa Libertadores Femenina

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ente organizador del campeonato, confirmó que todas las confrontaciones se podrán observar en directo y de manera gratuita mediante la plataforma Pluto TV.

Acá, los partidos de la fase de grupos para cada uno, con hora de Colombia:

Independiente Santa Fe:

⦁ Santa Fe (COL) vs. Always Ready (BOL)

Fecha: jueves 2 de octubre

Hora: 6:00 p. m.

⦁ Sanata Fe (COL) vs. Ind. del Valle (ECU)

Fecha: domingo 5 de octubre

Hora: 6:00 p. m.

⦁ Santa Fe (COL) vs. Corinthians (BRA)

Fecha: miércoles 8 de octubre

Hora: 6:00 p. m.

Deportivo Cali:

⦁ Cali (COL) vs. Libertad (PAR)

Fecha: viernes 3 de octubre

Hora: 2:00 p. m.

⦁ Cali (COL) vs. Nacional (URU)

Fecha: lunes 6 de octubre

Hora: 2:00 p. m.

⦁ Cali (COL) vs. U. de Chile (CHI)

Fecha: jueves 9 de octubre

Hora: 2:00 p. m.



Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Estos son todos los cuadrangulares, cuyos encuentros se disputarán en las localidades de Banfield y Morón, ambas aledañas a Buenos Aires.

⦁ Grupo A

Corinthians (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Always Ready (BOL)

Independiente Santa Fe (COL)

⦁ Grupo B

Boca Juniors (ARG)

Alianza Lima (PER)

Academia Integral (VEN)

Ferroviaria (BRA)

⦁ Grupo C

Sao Paulo (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Olimpia (PAR)

⦁ Grupo D

Deportivo Cali (COL)

Libertad (PAR)

Nacional (URU)

Universidad de Chile (CHI)